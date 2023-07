Die Sims 4 Horse Ranch: Das lang ersehnte Addon ist endlich da - aber überlegt euch den Kauf gut

Ist das neue Addon Pferderanch 40 Euro wert? Unsere Sims-Expertin verrät euch, was drin steckt - und was nicht.

Kaum ein Erweiterungsthema haben sich Sim-Fans auf der ganzen Welt für Die Sims 4 mehr gewünscht als Pferde. Viele vermissten die bei Sims 3 in der Erweiterung »Einfach tierisch« heiß geliebten Huftiere und hatten schon beim Sims 4-Erweiterungspack »Landleben« auf Reit-Action gehofft - vergeblich!

Mit dem am 20. Juli erschienenen »Horse Ranch« legt das Entwickler-Team den Fokus aber nicht nur auf Pferde, sondern auch auf das Leben in einer Western-Umgebung und die Organisation einer Ranch.

Die gute Nachricht zuerst: Ihr dürft tierischen Nachwuchs züchten, der sogar besonders gute Merkmale erhalten kann! Die schlechte Nachricht: Wer auf wilde Einhörner gehofft hat, schaut in die Röhre, Einhörner könnt ihr euch nur optisch mit einem Pferde-Accessoire selbst basteln.

Was euch sonst noch im Erweiterungspack erwartet und ob sich der Kauf für euch lohnt, haben wir uns für euch genauer angeschaut und uns eingehend mit Pferdezucht, Nektarherstellung, Westernleben und Cowboy-Tänzen beschäftigt.

Lohnt sich für euch, wenn ... ... ihr Pferde liebt, sie reiten und züchten wollt

... ihr Pferde liebt, sie reiten und züchten wollt ... euch das Western-Szenario anspricht

... euch das Western-Szenario anspricht ... ihr euren Bauernhof mit Pferden, Ziegen und Schafen ergänzen wollt Lohnt sich nicht für euch, wenn ... ... Tiere generell nicht euer Fall sind

... Tiere generell nicht euer Fall sind ... euch übernatürliche Wesen und schräge Inhalte interessieren

... euch übernatürliche Wesen und schräge Inhalte interessieren ... ihr eigene, besondere Mechaniken erwartet habt

Gloria H. Manderfeld Als totaler Nicht-Pferdefan war unsere Autorin Gloria viel weniger von der Horse Ranch-Ankündigung begeistert als gefühlt 99 Prozent aller anderen Sims-Fans. Aber sie mag schließlich auch keine Sim-Babys samt unvermeidlichem Töpfchentraining, sondern spielt ihre Sims am liebsten als kleptomanische Aliens, durchgedrehte Katzenladies oder geniale, weltberühmte Hacker. Für süße Fohlen gibt es seit Horse Ranch aber dennoch einen kleinen Platz in ihrem düsteren Herzen!

Da steht ein Pferd im Flur

Das Wichtigste zuerst: Die Pferde! Ganz simstypisch bekommt ihr bereits im Create-A-Sim-Editor eine breite Palette an Gestaltungsmöglichkeiten für selbst erschaffene Pferde plus neckische Accessoires wie Blumen, Hütchen und Decken.

Wer's ein bisschen konventioneller mag, wählt eine der 35 möglichen Pferderassen aus, verpasst dem Tier drei von elf möglichen Persönlichkeitsmerkmalen und bearbeitet nur noch Details an Kopf, Schweif, Mähne, Fellmuster und Huffarbe.

Da steht ein Pferd auf dem Flur ... wenn ihr die Türen für Pferde in einem ebenerdigen Haus nicht abschließt.

Wollt ihr euer reales Lieblingspferd nachbauen, nutzt ihr den Anstrichmodus und Pinsel mit passenden Mustern und Farben.

Alternativ adoptiert ihr ein Pferd im Spiel oder rettet ein Tier mit deutlich schwierigerem Charakter. Wie groß die Herausforderung beim Umgang mit euren Pferde werden soll, entscheidet ihr so selbst, da manche Persönlichkeitsmerkmale für deutlich mehr Schwierigkeiten sorgen als andere.

Aggressive Pferde sind beispielsweise selten kuschelig drauf, ängstliche scheuen beim geringsten Anlass und können ungeübte Reiter auch mal abwerfen! Aber wenn eure Sims geduldig und aufmerksam sind, fangen Pferde bald an, ihnen zu vertrauen.

Die Interaktionen zwischen Elterntieren und Fohlen sind einfach mega-niedlich.

Und dann erlebt ihr die große Stärke dieser Erweiterung: Mimik und Verhalten der Pferde sind richtig lebensecht gestaltet und machen einfach Spaß beim Zuschauen.

Fohlen staksen unbeholfen auf ihren langen Beinen umher, erwachsene Pferde tänzeln unruhig auf der Stelle und bewegen ihre Ohren immer passend zu ihrem Aufmerksamkeitsfokus und schmiegen den Kopf an den Hals eines anderen Tiers, mit dem sie gut auskommen oder knabbern liebevoll an der Kruppe ihres Partnertiers.

Besonders süß sind die Animationen, wenn sich Eltern um ein junges Fohlen kümmern oder es einem Sim gelingt, ein verängstigtes Tier zu beruhigen. Doof nur, dass Pferde wie Hunde und Katzen als Familienmitglieder zählen, bei acht Lebewesen pro Haushalt ist wie üblich Schluss.

Wenn es schon keine Einhörner im Spiel gibt, müssen wir die eben selbst bauen!

Den Pokal fest im Blick

Sobald ihr für euer nagelneues Reittier einen Stall mit Schlafplatz, Heuraufe und Wassertrog gebastelt habt, geht's ans Training. Bei gemütlichen bis anstrengenden Ausritten in die nähere Umgebung lernen eure Sims, wie man sicher im Sattel sitzt, während das Pferd langsam aber stetig ausdauernder wird.

Jede Interaktion mit dem Tier steigert zudem nicht nur die Freundschaft zwischen Sim und Pferd, sondern gewöhnt es auch an den Umgang mit Menschen und schaltet dank steigender Charakter-Fähigkeit neue Interaktionsmöglichkeiten frei.

Beim Sprungtraining wagen sich Reiterin und Pferd erst mal nur an ein niedriges Hindernis.

Springreiten und Geschicklichkeit trainiert ihr mit Hürden und Fässern als Hindernis, könnt diese Arbeit aber auch von mietbaren Ranchhelfern erledigen oder die Pferde eigenständig üben lassen.

Ausreichend Können vorausgesetzt, meldet ihr euch über die Nachbarschafts-Gemeinschaftstafel zu Turnieren an und arbeitet euch langsam in die Meisterklasse vor. Ein Sieg bringt schon in Anfängerbereichen einen kleinen Turnierpreis, zuschauen dürft ihr aber nicht.

Turniere finden in einem »Rabbithole« statt, eure Sims sind also samt Pferd für die Turnierdauer von der Spielwelt verschwunden und kehren erst nach dem Ende zurück.

Gewonnen! Der Info-Text täuscht allerdings nicht darüber hinweg, wie unspektakulär die Turniere ablaufen.

Das gilt auch für die ebenfalls an der Gemeinschaftstafel erhältlichen, jeweils vier Ingame-Stunden dauernden kommunalen Aufträge, mit denen eure Sims eine moderate Menge an Geld verdienen und die dabei abgefragten Fähigkeiten ein wenig steigern können.

Hier verschenkt »Pferderanch« unnötig eine Menge Potenzial: Immerhin gab es auch schon bei früheren Packs immer wieder Ereignisse, in denen Fans das mögliche Ergebnis durch Fähigkeiten, Entscheidungen oder vorhandene Gegenstände beeinflussen konnten. Warum nicht auch hier?

Auf dem Pferde-Info-Bildschirm sehen wir, welche Merkmale unser Pferd hat, welche Turniere es gewinnen konnte und wie es um Fähigkeiten und Beziehungen steht.

Ziegenmilch und Line Dance

Dank einem Berg schicker Western-Deko sowie neuen Klamotten und Frisuren bastelt ihr euch leicht eine schöne Ranch. Ausreichend Wohngrundstücke, aber auch vorgefertigte Familien für sehr unterschiedliche Spielerlebnisse sind dafür vorhanden.

Mit niedlichen Mini-Ziegen und Schafen im Kleinformat holt ihr euch nicht nur süße Streicheltiere auf eure Ranch. Deren Produkte - mehrfarbige Wolle und Milch - entsprechen dabei dem Ertrag von Kühen und Lamas im Erweiterungspack »Landleben«.

Beim Line Dance erholen sich unsere Möchtegern-Cowboys und -girls gemeinsam mit anderen Ranchern.

Allerdings solltet ihr nicht zu viele Tierchen anschaffen, da deren Versorgung schnell zeitaufwendig wird. Dafür können die neuen Ranchhelfer wie auch andere mietbare Unterstützung wie Butler, Kindermädchen oder Gärtner sehr hilfreich sein - müssen es aber nicht. Verpeilte Ranchhelfer, die lieber vor der Glotze dümpeln als Schafe zu füttern, gibt es nämlich auch …

Die bereits aus dem Sims 3 DLC »Reiseabenteuer« bekannte Nektarherstellung lässt eure Sims in einem Weinbottich mit nackten Füßen allerlei Früchte und andere Ressourcen zerstampfen.

Aus der entstehenden Matsche keltert ihr verschiedene Sorten Nektar, dessen Wirkung ihr verstärkt, wenn ihr die gefüllten Nektarflaschen im Regal reifen lasst - die kinderfreundliche Sims-Variante von Alkohol eben.

Unser Ranchhelfer kümmert sich um ein Mini-Schaf mit grüner Wolle.

Mit dem Zeug trinken sich schüchterne Sims bei einem Ranchfest mit authentischen Speisen vom Grill für den Cowboy-Tanz mit Freunden ein bisschen Mut oder Motivation an: Ganz westerntypisch dürfen eure Sims in Gruppe auf der Tanzfläche zum Line Dance antreten oder mit der Westerngitarre für Freunde klampfen.

Die neue Nachbarschaft bietet jedenfalls alles, was sich angehende Cowgirls und -boys wünschen können: Eine einsame Prärielandschaft mit Badesee und vielen Pferdetrainingshindernissen, eine Stadt im Westernstil und ein Wohngebiet, in dem Anschlussfreudige ausreichend nette Nachbarn und schöne Reitstrecken finden.

Noch gibt es allerdings einige nervige Bugs: Mal klappt das Aufsteigen aufs Pferd nicht, Pferde bleiben nach beendetem Training einfach stocksteif stehen, sodass reitende Sims nicht mehr absteigen können, hängen sich in der Animation für Interaktionen auf und so weiter. Ohne ein bisschen Geduld und reichliche Spiel-Neustarts kommt ihr wie so oft in den letzten zwei Jahren nicht aus.