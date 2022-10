Die Sims 5 bekommt wohl ein Feature direkt zu Release, das bisher immer ein Addon war

Guten Tag und nicht erschrecken! Das da oben im Titelbild ist keine Grafik aus dem frisch angekündigten Die Sims 5. Vielmehr stammt der Screenshot aus dessen Großvater Die Sims 3 - immerhin hat Project Rene ja noch kaum Bilder geschweige denn Charaktere gezeigt.

Stattdessen versteckt sich in der Ankündigung aber womöglich etwas anderes Spannendes: ein Feature, für das wir in vorherigen Teilen stets separat zur Kasse geben wurden.

Wir Sims-Fans haben uns ja schon mehr als einmal darüber beschwert: Wir sind nicht mehr bereit, in einer Lebenssimulation fünf Jahre auf essenzielle Features wie Haustiere, Jahreszeiten und Unis zu warten und dafür auch noch separat zum Portemonnaie zu greifen - zum mittlerweile fünften Mal. Deswegen muss Die Sims seine Addon-Politik für Project Rene dringend überdenken:

Nach der Free2Play-Umstellung von Die Sims 4 könnte es nun einen weiteren Hinweis auf die Addon-Politik geben. Das Online-Magazin Sims Community berichtete von einer ersten Einladung zu Playtests für Project Rene für ausgewählte Mitglieder des EA-Playtesting-Programms. In der zitierten Einladungsnachricht heißt es:

Der Spieletest wird sich hauptsächlich auf das neue Objektgestaltungs-Tool namens »Workshop« konzentrieren. Dieses Tool soll euch dabei helfen, Objekte in eurem Apartment umzugestalten.

Na, habt ihr es auch gelesen? Apartments! Hochhäuser mit kleinen Wohneinheiten gab es zwar bisher auch in Die Sims 2, 3 und 4, dort steckten sie aber in den Erweiterungspacks Apartment-Leben, Late Night und Großstadtleben.

Zwar solltet ihr diese Mail mit Vorsicht genießen, denn wir haben auf Nachfrage keine Bestätigung von EA enthalten, dass tatsächlich eine solche Playtest-Einladung verschickt wurde - allerdings ist der Bau eines Apartments auch im Ankündigungsvideo von Die Sims 5 zu sehen:

Géraldine Hohmann

@mighty_dinomite

Ich bin noch extrem vorsichtig, was diese Ankündigung bedeutet, aber gleichzeitig ist die neue Addon-Politik von Sims 5 für mich spannender als jeder Grafik-Reveal. Deswegen sind es solche Kleinigkeiten, die mich aufhorchen lassen.

Wird es tatsächlich ein Abo-Modell mit Free2Play-Konzept geben, wie wir in unserem Podcast zur Ankündigung gemunkelt haben? Bleibt Die Sims 5 bei den dutzenden Bezahl-Addons für über 1000 Euro? Oder werden die beliebtesten Features wie Haustiere, Jahreszeiten und Apartments das erste Mal Teil des Grundspiels sein?

Möglich, immerhin wirbt Konkurrent Paralives schon lange damit. Und Project Rene scheint sich aktuell einiges beim Lebenssimulations-Konkurrenten abzuschauen - was der Entwickler sogar super findet.

Ich versuche mal, vor Vorfreude und Gemunkel nicht meine Kuhpflanze umzukippen und noch die Füße still zu halten, so schwer es auch ist. Aber umso mehr interessiert mich eure Meinung in den Kommentaren!