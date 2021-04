Die Tore von Oblivion öffnen sich! Es gibt nur ein legendäres Item, dass dich noch retten kann: die GameStar Black Edition zu ESO: Blackwood

Schon mal von Shinrin Yoku gehört? Das ist die japanische Naturheilmethode des »Waldbadens«. Das Eintauchen in die einzigartige Atmosphäre des Waldes soll dabei helfen, Stress abzubauen und auf andere Gedanken zu kommen.

Ich glaube, ich mache das jetzt auch. Allerdings zieht es mich weniger ins hiesige Fichtengehölz, als in den Dunkelforst von Elder Scrolls Online. Ab 1.6. geht's ab in den Wald, denn dann erscheint die ESO-Erweiterung Blackwood.

Damit der Waldspaziergang auch wirklich stressfrei und erholsam ist, lege ich euch unsere wunderbare Black Edition zu The Elder Scrolls Online: Blackwood schwer ans Rollenspielerherz. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass ich mich nicht ohne diesen umfassenden Reiseführer in den Dunkelforst wagen werde.

Gratis-Vollversionen und Blackwood-Rabatt im Wert von knapp 30 Euro (PC/Mac)

Dank unserem Vollversionspaket ist der Weg ins Naherholungsgebiet Dunkelforst nicht nur kurz, sondern auch unverschämt günstig. Ein dickes Waidmannsdank an unseren Partner Gamesplanet, dank dessen Hilfe es möglich ist, euch zu so tollen Kondition in Blackwood auf die Jagd zu schicken! Denn mit dem Kauf unserer Black Edition bekommt ihr obendrein (für PC/Mac):

Gratis: The Elder Scrolls Online Hauptspiel Gratis: Morrowind-Erweiterung 25% Rabatt: auf Blackwood Digital Upgrade bei unserem Partner Gamesplanet

Wenn ihr die 25% Rabatt bei unserem Partner Gamesplanet auf den Kauf von Blackwood Digital Upgrade wahrnehmt, könnt ihr Blackwood sofort ab dem 1.6. spielen und bekommt das exklusive Reittier Nagahaut-Welwaverwüster sowie Zugriff auf:

Monturstil des Dremora-Kynvogts

Totenländer-Wamasu als Begleiter

Kiste der Eisenatronachen

drei Dunkelforst-Schatzkarten

zwei Schriftrollen des Lernens

Allein im dunklen Wald - Tipps für Einzelspieler

Eigentlich bin ich gern mit anderen Spielern unterwegs. Und nein, nicht etwa, weil ich allein im Wald Angst habe. Ich mag einfach die Gemeinschaft, die Unterhaltungen und natürlich auch die Erfolgserlebnisse, wenn man gemeinsam etwas erreicht. All das gibt es natürlich in Elder Scrolls Online - es ist schließlich ein waschechtes MMO.

Andererseits habe ich als Familienvater und auch sonst vielbeschäftigter Mann nicht immer genau dann Zeit, wenn meine Mitspieler losziehen wollen. Zum Glück lässt sich ESO dann auch hervorragend als Singleplayer-Rollenspiel erleben. Speziell auf Solisten ausgelegte Artikel im Heft erklären euch, wie ihr auch allein gute Fortschritte macht.

Umfangreiche Guides für Neu- und Wiedereinsteiger. Und Profis!

Obwohl ich bei Elder Scrolls Online schon seit dem Erscheinen 2014 immer wieder mal reinschaue, bin ich nicht besonders weit. Irgendwie starte ich lieber immer wieder einen neuen Charakter, als einen vorhandenen weiterzuspielen - es gibt einfach so viele Möglichkeiten! Welche das genau sind, zeigt euch unser umfangreicher Klassen-Guide in der Black Edition - geschrieben von unseren erfahrenen ESO Veteranen. Und wenn ich dann doch mal im Endgame bei Stufe 50 ankomme, hilft mir der Guide zum brandneuen Championsystem weiter.

Um euch die Entscheidung für den Heftkauf zu erleichtern gibt's hier eine schnelle Übersicht über alle Ratgeber und Guides:

Klassen- und Skill-Guides mit Championsystem 2.0

Blackwood-Guide mit Karten und Boss-Taktiken

einen Guide zu den neuen KI-Gefährten

Gear-Guides (inklusive Blackwood-Sets)

Guides für Einsteiger und Rückkehrer

Guides zu Crafting, Gilden, Housing, PvP

Außerdem führen wir euch zu den coolsten Locations im Spiel und nehmen euch an die Hand, wenn ihr neu in Tamriel seit - oder seit dem letzten Besuch alles vergessen habt.

Blackwood-Karte als XXL-Poster

Damit ihr euch im finsteren Wald nicht verlauft, liefern wir im Heft ein Riesenposter, das auf einer Seite eine Karte des neuen Gebiets inklusive wichtiger Locations zeigt.

Auf der anderen Seite findet ihr ein schickes Artwork, dass euch gleich in die richtige Stimmung für das neue Story-Kapitel versetzt. Ich bin nur grade noch am Überlegen, ob ich das Poster dann anstelle des Himmelsrand-Posters aus dem Greymoor-Sonderheft vom letzten Jahr aufhänge oder gleich daneben …

