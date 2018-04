Die Welle - Netflix kündigt eine weitere deutsche Serie an

Netflix kündigt eine neue deutsche Serie an: Die Welle. Dabei handelt es sich um eine Neuverfilmung des Kinofilms von Dennis Gansel aus dem Jahr 2008 mit Jürgen Vogel und Elyas M'Barek, basierend auf einer wahren Geschichte.

Die gleichnamige Buchvorlage von Morton Rhue gehört auch hierzulande zur Schullektüre und beschreibt ein Sozialexperiment, das im Jahr 1967 an einer Schule in Kalifornien durchgeführt wurde und der Faszination faschistischer Bewegung auf den Grund geht.

Die Welle: Netflix-Serie von Dennis Gansel

Im Gegensatz zum Kinofilm folgt die Serie einer Gruppe von Jugendlichen, die gegen das bestehende System rebellieren. Und während sie ihre Vorstellungen für eine bessere Zukunft in die Tat umsetzen, nimmt diese schon bald eine unschöne Wendung und gerät außer Kontrolle.

Produziert wird die neue Netflix-Serie von Dennis Gansel, Regisseur des Films, gemeinsam mit Christain Becker und Peter Thorwarth für Rat Pack. Noch steht keine Besetzung fest. Ersten Informationen nach möchte Netflix noch in diesem Jahr mit der Produktion beginnen. Ein Sendestart ist für nächstes Jahr geplant.

Deutsche Netflix-Serien: Dark & Dogs of Berlin

Die erste deutsche Netflix-Serie Dark feierte internationalen Erfolg und wurde bereits um eine zweite Staffel verlängert.

Inzwischen ist mit Dogs of Berlin eine zweite deutsche Netflix-Serie in Arbeit, die Ende des Jahres mit der ersten zehnteiligen Staffel an den Start geht. Die Krimi-Serie stammt von Christian Alvart, bekannt für die Tschiller-Tatorte mit Til Schweiger. In den Hauptrollen spielen Fahri Yardim und Felix Kramer ein ungleiches Ermittler-Duo der Polizei, die in Berlin einen Mord aufzuklären haben. Zur weiteren Besetzung gehören Anna Maria Mühe, Hannah Herzsprung, Mišel Mati?evi? und Branko Tomovic.