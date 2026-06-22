Der Chef von CD Projekt ist überzeugt: Die Wiedergutmachung für Cyberpunk 2077 ist noch nicht abgeschlossen

CDPR-CEO Michał Nowakowski ist überzeugt, dass der »Redemption Arc« noch nicht vollendet sei.

Der Katastrophen-Release von Cyberpunk 2077 liegt mittlerweile fünfeinhalb Jahre zurück – und eigentlich könnte man meinen, die Sache sei längst ausgestanden. Das einst kaputte Rollenspiel hat sich dank Update 2.0 und dem famosen Add-on Phantom Liberty zu einem der gefeiertsten Genre-Vertreter der vergangenen Jahre gemausert.

Doch bei CD Projekt Red selbst ist man offenbar noch nicht bereit, einen Schlussstrich unter dieses dunkle Kapitel zu ziehen.

18:25 Cyberpunk 2 braucht unbedingt diese Features!

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»Wir haben das Vertrauen einiger Leute für immer verloren«

In einem Interview hat Co-CEO Michał Nowakowski eingeräumt, dass er nicht glaubt, das Studio habe seinen Weg zur vollständigen Wiedergutmachung bereits hinter sich. Manche Fans, so seine Überzeugung, hat man womöglich für immer verloren.