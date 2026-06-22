Der Chef von CD Projekt ist überzeugt: Die Wiedergutmachung für Cyberpunk 2077 ist noch nicht abgeschlossen

Cyberpunk 2077 gilt längst als Rollenspiel-Liebling – doch CDPR ist überzeugt, das Vertrauen einiger Fans für immer verloren zu haben.

Profilbild von Dennis Zirkler

Dennis Zirkler
22.06.2026 | 14:00 Uhr

CDPR-CEO Michał Nowakowski ist überzeugt, dass der »Redemption Arc« noch nicht vollendet sei. CDPR-CEO Michał Nowakowski ist überzeugt, dass der »Redemption Arc« noch nicht vollendet sei.

Der Katastrophen-Release von Cyberpunk 2077 liegt mittlerweile fünfeinhalb Jahre zurück – und eigentlich könnte man meinen, die Sache sei längst ausgestanden. Das einst kaputte Rollenspiel hat sich dank Update 2.0 und dem famosen Add-on Phantom Liberty zu einem der gefeiertsten Genre-Vertreter der vergangenen Jahre gemausert.

Doch bei CD Projekt Red selbst ist man offenbar noch nicht bereit, einen Schlussstrich unter dieses dunkle Kapitel zu ziehen.

Video starten 18:25 Cyberpunk 2 braucht unbedingt diese Features!

»Wir haben das Vertrauen einiger Leute für immer verloren«

In einem Interview hat Co-CEO Michał Nowakowski eingeräumt, dass er nicht glaubt, das Studio habe seinen Weg zur vollständigen Wiedergutmachung bereits hinter sich. Manche Fans, so seine Überzeugung, hat man womöglich für immer verloren.

GameStar Plus Logo

Jetzt Artikel freischalten

25% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle exklusiven Tests, Guides, Videos und Reportagen von GameStar
Jede Woche ein exklusiver Podcast und zwei exklusive Newsletter
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Kommentare(15)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.

Mit Plus einloggen
Jetzt Plus beitreten
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GameStar Plus Logo

Jetzt Artikel freischalten

25% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle exklusiven Tests, Guides, Videos und Reportagen von GameStar
Jede Woche ein exklusiver Podcast und zwei exklusive Newsletter
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077

Genre: Rollenspiel

Release: 10.12.2020 (PC, PS4, Xbox One, Stadia), 1. Quartal 2022 (PS5, Xbox Series X/S), 05.06.2025 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 2 Stunden

Der Chef von CD Projekt ist überzeugt: Die Wiedergutmachung für Cyberpunk 2077 ist noch nicht abgeschlossen

vor einer Woche

Doch noch ein Happy End für Cyberpunk: Edgerunners? Nach 4 Jahren liefert ein überraschendes Spiele-Crossover plötzlich ein völlig neues Ende

vor einer Woche

»Du wirst noch mehr weinen« - Der Drehbuchautor von Cyberpunk: Edgerunners gibt ein beunruhigendes Update zur 2. Staffel der Netflix-Serie

vor 3 Wochen

In Cyberpunk: Recall treffen zwei Legenden von Night City erstmals aufeinander - offizieller Trailer zum Fan-Film

01.05.2026

Cyberpunk 2077 hat die ehrlichsten Aufzüge: Wo euch andere Spiele austricksen, setzt CD Projekt einfach nur auf Logik
mehr anzeigen
Preisvergleich
alle anzeigen
Cyberpunk 2077
Amazon
Cyberpunk 2077
ab 21,22 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Zwischen 90 und 200 Euro für GTA 6? Kurz vor Preorder-Start entflammt ein Leak erneut die Preisdebatte

gerade eben

Zwischen 90 und 200 Euro für GTA 6? Kurz vor Preorder-Start entflammt ein Leak erneut die Preisdebatte
Schon vor dem Prime Day massiv reduziert: Amazon Fire TV Stick im Hammer-Angebot!

vor 16 Minuten

Schon vor dem Prime Day massiv reduziert: Amazon Fire TV Stick im Hammer-Angebot!
»Manchmal fühlt man sich wie ein Hochstapler«: ILL ist in der Top 10 der meisterwarteten Steam-Spiele – so gehen die Entwickler mit dem Hype und Fake-Vorwürfen um

vor 16 Minuten

»Manchmal fühlt man sich wie ein Hochstapler«: ILL ist in der Top 10 der meisterwarteten Steam-Spiele – so gehen die Entwickler mit dem Hype und Fake-Vorwürfen um
House of the Dragon: Alle Drachen der Serie im Überblick   22     5

vor 24 Minuten

House of the Dragon: Alle Drachen der Serie im Überblick
mehr anzeigen