Der Chef von CD Projekt ist überzeugt: Die Wiedergutmachung für Cyberpunk 2077 ist noch nicht abgeschlossen

Der Katastrophen-Release von Cyberpunk 2077 liegt mittlerweile fünfeinhalb Jahre zurück – und eigentlich könnte man meinen, die Sache sei längst ausgestanden. Das einst kaputte Rollenspiel hat sich dank Update 2.0 und dem famosen Add-on Phantom Liberty zu einem der gefeiertsten Genre-Vertreter der vergangenen Jahre gemausert.
Doch bei CD Projekt Red selbst ist man offenbar noch nicht bereit, einen Schlussstrich unter dieses dunkle Kapitel zu ziehen.
»Wir haben das Vertrauen einiger Leute für immer verloren«
In einem Interview hat Co-CEO Michał Nowakowski eingeräumt, dass er nicht glaubt, das Studio habe seinen Weg zur vollständigen Wiedergutmachung bereits hinter sich. Manche Fans, so seine Überzeugung, hat man womöglich für immer verloren.
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