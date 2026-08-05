Exklusiver Content & monatliche Vollversionen

Exklusiver Content & monatliche Vollversionen

Zu Cyberpunk: Edgerunners war angeblich ein eigenes Spiel in Entwicklung und das sollte ganz anders als 2077 aussehen

Einem Bericht zufolge hat das Entwicklerstudio Wayforward an einem 2.5D-Prügler zur Netflix-Serie gearbeitet. Aber aktuell weiß niemand, was aus dem Projekt geworden ist.

Profilbild von Vali Aschenbrenner
Vali Aschenbrenner
05.08.2026 | 14:15 Uhr | ca. 1 Minute Lesezeit
GameStar bei Google bevorzugen

Staffel 2 von Cyberpunk: Edgerunners startet irgendwann im Herbst 2026 bei Netflix - ein genauer Release-Termin ist aktuell nicht bekannt. Bildquelle: Netflix Staffel 2 von Cyberpunk: Edgerunners startet irgendwann im Herbst 2026 bei Netflix - ein genauer Release-Termin ist aktuell nicht bekannt. Bildquelle: Netflix

Auf Cyberpunk 2 müssen wir noch ein ganzes Weilchen warten. Denn im Moment konzentriert sich CD Projekt Red voll und ganz auf The Witcher 4 und einen neuen Story-DLC für Witcher 3 gibt’s ebenfalls.

Die Wartezeit auf Project Orion (so lautet der Arbeitstitel des Sequels zu Cyberpunk 2077) könnte aber ein anderes Spiel verkürzen … sofern es nicht schon eingestampft wurde. 

Ein eigenes Videospiel zu Cyberpunk: Edgerunners?

Aus einem Bericht von MP1St geht nämlich hervor, dass sich ein eigenes Videospiel zu Cyberpunk: Edgerunners in Entwicklung befindet beziehungsweise befand. Aktuell ist aber nicht ganz klar, ob das Projekt noch lebt oder man ihm vielleicht schon den Stecker gezogen hat.

Dabei soll es sich aber um keinen Ego-Shooter/Rollenspiel-Mix handeln. Laut dem Bericht arbeitete das Studio Wayforward an einem 2.5D-Brawler/Beat’em Up mit Multiplayer-Elementen unter dem Arbeitstitel Gemini

So ein Titel würde sich allemal in das Portfolio des Entwicklers einfügen, die zuvor ordentliche Genre-Vetreter wie River City Girls oder die Shantae-Reihe herausbrachten. Der Anime-Look und das Gameplay würden bei Wayforward also wie die Gorilla-Faust aufs Kiroshi-Auge passen. Und Lucy hatte ja schon mal einen Gaustauftritt im Prügler Guilty Gear:

Video starten 2:00 Von Lucy aus Cyberpunk: Edgerunners gibt es jetzt in einem Prügelspiel ordentlich auf die Backen

Jetzt wird es aber knifflig: Laut MP1ST befand sich das Projekt aber erst vor Kurzem noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Allerdings sollen Änderungen im Finanzierungsplan dazu geführt haben, dass ein Lizenzspiel eingestellt werden musste und es zu Entlassungen im Studio kam.

Ob es sich dabei um Project Gemini (also dem Edgerunners-Prügler) handelt, wissen wir schlichtweg nicht.

Neues aus Night City
Cyberpunk-Sale auf Steam: Wir empfehlen euch 7 großartige Spiele, die nicht auf 2077 enden
von Marie-Lena Höftmann
Cyberpunk-Sale auf Steam: Wir empfehlen euch 7 großartige Spiele, die nicht auf 2077 enden
In Cyberpunk: Edgerunners Staffel 2 schlägt die Cyberpsychose wieder so richtig zu - ein Happy End wird's wohl auch diesmal nicht geben
von Franziska Hammerschmidt
In Cyberpunk: Edgerunners Staffel 2 schlägt die Cyberpsychose wieder so richtig zu - ein Happy End wirds wohl auch diesmal nicht geben Video starten
Oh Junge, gerade fühlt es sich saugut an, Cyberpunk-Fan zu sein!
von Vali Aschenbrenner
Oh Junge, gerade fühlt es sich saugut an, Cyberpunk-Fan zu sein!

Solltet ihr Lust auf das angebliche Videospiel zu Cyberpunk: Edgerunners haben, könnt ihr also nur die Daumen drücken. Es wäre aber nicht völlig abwegig, dass CD Projekt Red aus der Netflix-Serie mehr rausholen will.

Immerhin war die erste Staffel von Edgerunners ein riesiger Erfolg, die Cyberpunk 2077 auch noch einen ordentlichen Spieler-Boost verschafft hat und für Herbst diesen Jahres steht nun eine zweite Staffel in den Startlöchern.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Cyberpunk 2

Cyberpunk 2

Genre: Rollenspiel

Release:

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 13 Minuten

Zu Cyberpunk: Edgerunners war angeblich ein eigenes Spiel in Entwicklung und das sollte ganz anders als 2077 aussehen

11.06.2026

»Du wirst noch mehr weinen« - Der Drehbuchautor von Cyberpunk: Edgerunners gibt ein beunruhigendes Update zur 2. Staffel der Netflix-Serie

01.06.2026

In Cyberpunk: Recall treffen zwei Legenden von Night City erstmals aufeinander - offizieller Trailer zum Fan-Film

24.04.2026

In Cyberpunk 2077 hat V nie David Martinez aus der Netflix-Serie Edgerunners getroffen - das ändern jetzt Fans und drehen dafür einen eigenen Film

22.04.2026

Cyberpunk Red: Neues Setting-Buch Night City 2045 wurde offiziell enthüllt und Fans können die berüchtigte Großstadt von einer neuen Seite kennenlernen
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Zu Cyberpunk: Edgerunners war angeblich ein eigenes Spiel in Entwicklung und das sollte ganz anders als 2077 aussehen

vor 19 Minuten

Zu Cyberpunk: Edgerunners war angeblich ein eigenes Spiel in Entwicklung und das sollte ganz anders als 2077 aussehen
Der Deal ist besiegelt: EA ist jetzt Eigentum von Saudi-Arabien   25     3

vor 21 Minuten

Der Deal ist besiegelt: EA ist jetzt Eigentum von Saudi-Arabien
Ein YouTuber hat wohl in mühseliger Kleinarbeit obskure Runen aus dem Divinity-Trailer übersetzt und glaubt zu wissen, wer der Schurke ist

vor 38 Minuten

Ein YouTuber hat wohl in mühseliger Kleinarbeit obskure Runen aus dem Divinity-Trailer übersetzt und glaubt zu wissen, wer der Schurke ist
Steam Sale: Das beste Rollenspiel aller Zeiten ist gerade so günstig wie noch nie, aber nicht mehr lange PLUS

vor einer Stunde

Steam Sale: Das beste Rollenspiel aller Zeiten ist gerade so günstig wie noch nie, aber nicht mehr lange
mehr anzeigen