Zu Cyberpunk: Edgerunners war angeblich ein eigenes Spiel in Entwicklung und das sollte ganz anders als 2077 aussehen

Staffel 2 von Cyberpunk: Edgerunners startet irgendwann im Herbst 2026 bei Netflix - ein genauer Release-Termin ist aktuell nicht bekannt. Bildquelle: Netflix

Auf Cyberpunk 2 müssen wir noch ein ganzes Weilchen warten. Denn im Moment konzentriert sich CD Projekt Red voll und ganz auf The Witcher 4 und einen neuen Story-DLC für Witcher 3 gibt’s ebenfalls.

Die Wartezeit auf Project Orion (so lautet der Arbeitstitel des Sequels zu Cyberpunk 2077) könnte aber ein anderes Spiel verkürzen … sofern es nicht schon eingestampft wurde.

Ein eigenes Videospiel zu Cyberpunk: Edgerunners?

Aus einem Bericht von MP1St geht nämlich hervor, dass sich ein eigenes Videospiel zu Cyberpunk: Edgerunners in Entwicklung befindet beziehungsweise befand. Aktuell ist aber nicht ganz klar, ob das Projekt noch lebt oder man ihm vielleicht schon den Stecker gezogen hat.

Dabei soll es sich aber um keinen Ego-Shooter/Rollenspiel-Mix handeln. Laut dem Bericht arbeitete das Studio Wayforward an einem 2.5D-Brawler/Beat’em Up mit Multiplayer-Elementen unter dem Arbeitstitel Gemini .

So ein Titel würde sich allemal in das Portfolio des Entwicklers einfügen, die zuvor ordentliche Genre-Vetreter wie River City Girls oder die Shantae-Reihe herausbrachten. Der Anime-Look und das Gameplay würden bei Wayforward also wie die Gorilla-Faust aufs Kiroshi-Auge passen. Und Lucy hatte ja schon mal einen Gaustauftritt im Prügler Guilty Gear:

2:00 Von Lucy aus Cyberpunk: Edgerunners gibt es jetzt in einem Prügelspiel ordentlich auf die Backen

Autoplay

Jetzt wird es aber knifflig: Laut MP1ST befand sich das Projekt aber erst vor Kurzem noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Allerdings sollen Änderungen im Finanzierungsplan dazu geführt haben, dass ein Lizenzspiel eingestellt werden musste und es zu Entlassungen im Studio kam.

Ob es sich dabei um Project Gemini (also dem Edgerunners-Prügler) handelt, wissen wir schlichtweg nicht.

Solltet ihr Lust auf das angebliche Videospiel zu Cyberpunk: Edgerunners haben, könnt ihr also nur die Daumen drücken. Es wäre aber nicht völlig abwegig, dass CD Projekt Red aus der Netflix-Serie mehr rausholen will.

Immerhin war die erste Staffel von Edgerunners ein riesiger Erfolg, die Cyberpunk 2077 auch noch einen ordentlichen Spieler-Boost verschafft hat und für Herbst diesen Jahres steht nun eine zweite Staffel in den Startlöchern.