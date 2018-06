Wer kennt sie nicht, die Edgar-Wallace-Parodie Der Wixxer aus dem Jahr 2004 von und mit Comedian und Schauspieler Oliver Kalkofe und der ebenfalls sehr erfolgreichen Fortsetzung Neues vom Wixxer drei Jahre später. Ursprünglich war auch ein dritter Teil geplant, doch daraus wurde nichts.

Aufgeben möchte Kalkofe dennoch nicht und kündigt in einem Interview mit dem Tagesspiegel weitere Wixxer-Produktionen an, ob als Film oder Serie. Als möglicher Partner hat bereits der Streaming-Dienst Netflix Interesse gezeigt, bestätigt Kalkofe.

Der Schauspieler und Comedian weiß schon genau, wie es mit der Wixxer-Reihe weitergeht. So arbeitet Oliver Kalkofe bereits an einer modernen Neuauflage der Reihe, die den Titel Die Wixx-Akten trägt:

"Wir hatten schon immer über einen dritten Film oder eben - was heute zeitgemäß ist - eine Serie nachgedacht. Wir haben schon sehr weit fortgeschrittene Ideen und ein großartiges Konzept, wie man das "Wixxer"-Universum rebooten und weiterführen kann. Nicht komplett neu, aber zeitgemäß. Es gibt noch so viel, was man da erzählen könnte. Unser Arbeitstitel lautet 'Die Wixx-Akten'."