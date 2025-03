Disco Elysium: Die beste Rollenspiel-Story der Welt kommt jetzt aufs Handy, um »Tiktok-Nutzer zu fesseln«

Entwickler ZA/UM beschreitet interessante Wege mit Disco Elysium.

Disco Elysium als Mobile Game für Leute mit wenig Zeit und Aufmerksamkeitsspanne. Was für manche erstmal nach einer satirischen Headline klingen dürfte, wird tatsächlich Wirklichkeit. Es soll »neu aufgelegt« werden, um »TikTok-Nutzer anzusprechen«.

Heißt konkret: Das hochkomplexe Rollenspiel voller politischer und philosophischer Themen soll so umgestaltet werden, dass man es gemütlich zwischendurch genießen kann, ohne ihm sonderlich viel Zeit zu widmen.

Ein ehrgeiziges Vorhaben beim von uns zum besten Story-Spiel aller Zeiten gekrönten Meisterwerk. Vielen Fans stellen sich da die Nackenhaare auf, wie die Reaktionen auf Twitter und Co. zeigen.

0:47 Disco Elysium wird zum Mobile-Spiel: Der Reveal-Trailer stellt erste Änderungen vor

Disco Elysium als bequeme Mobile-Portierung

Hinter dem Vorhaben steckt das originale Entwicklerstudio ZA/UM, das allerdings personell inzwischen sehr anders aufgestellt ist als während der Entwicklung von Disco Elysium: Nach erbitterten Rechtsstreits haben die meisten führenden Köpfe von damals dem Studio längst den Rücken gekehrt, darunter auch die ursprünglichen Erfinder der Welt und Geschichte.

Die Rechte an Disco Elysium verblieben nach der Trennung bei ZA/UM. Und nun erscheint eben eine Spielversion fürs Handy. Die soll zugänglicher werden als der Rollenspiel-Brocken von 2019, wie das Studio in einem Statement sagt:

Wir wollen TikTok-Nutzer ansprechen, mit kurzen Eindrücken von spannender Story, Kunst, Audio, um am Ende eine ganz neue Form von spannender Unterhaltung zu erschaffen. Mit dieser Adaption wird Disco Elysium zugänglicher denn je. Diese Reimagination ist jetzt so strukturiert, dass es zu der Art passt, wie die Leute mobil spielen. Es ist mühelos möglich, es in kleinen Häppchen zu genießen.

Was ist anders bei der Mobile-Version? Disco Elysium war ja schon immer in Tage aufgeteilt, an denen unterschiedliche Dinge passierten. Dieses System scheint die Mobile-Version aufzugreifen – wie genau, wissen wir allerdings noch nicht. Fest steht schon, dass die ersten zwei Spieltage kostenlos verfügbar sind und man den Rest des Spiels dann kaufen muss.

Ob es darüber hinaus Mikrotransaktionen gibt, geht aus der Beschreibung im Google Play Store nicht hervor. Dort ist lediglich von Ingame-Käufen die Rede.

Wann erscheint das? Das Spiel soll im Sommer 2025 für Android rauskommen. Ein exaktes Release-Datum steht noch nicht fest.

Das sagt die Community

Unter Fans des originalen Rollenspiels ist der Unmut groß. Sie befürchten, dass genau das verloren geht, was Disco Elysium so besonders macht: seine Komplexität. Eben weil man sich so tiefgehend auf das textlastige RPG einlassen muss, fasziniert es so viele.

Besonders der ausdrückliche Fokus auf TikTok-User bereiten einigen Sorgen. X-User The Game Cynics schreibt dazu bei X etwa spöttisch:

»TikTok-Nutzer ansprechen…? Also ist Konversationslänge auf maximal fünf Sekunden reduziert und alle Wörter mit mehr als zwei Silben werden aus dem Text gestrichen?

Auch ein in der DE-Community sehr beliebter Fan-Account, The 41st Precinct, zeigt sich extrem kritisch und erntet damit viel Zuspruch:

Es ist nur der neueste Aufreger in der langen und turbulenten Reise, die Disco Elysium seit seinem Release durchmacht. Hier lest ihr mehr:

ZA/UM arbeitet selbst bereits am nächsten Rollenspiel: C4 heißt das neue Projekt, an dem auch einige Leute beteiligt sind, die Disco Elysium mitgestaltet haben. Darunter auch der Sprecher Lenval Brown. Und ZA/UM erhebt nicht als einziges Studio Anspruch auf einen inoffiziellen DE-Nachfolger – gleich mehrere andere Unternehmen kämpfen um ein Stück vom Kuchen.