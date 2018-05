Matt Groening, Erfinder der Serienhits Die Simpsons und Futurama, widmet sich einer neuen Trickserie namens Disenchantment, die im Sommer auf Netflix an den Start geht. Jetzt sind neben dem Release-Termin auch erste Bilder erschienen, die im typischen Stil von Matt Groening eine trinkfeste Prinzessin und ihre Gefährten zeigt.

Die neue Comedy-Serie Disenchantment geht am 17. August auf Netflix mit der ersten Staffel an den Start. Laut der ersten Ankündigung vor gut einem Jahr versprach Matt Groening eine Serie für Erwachsene, die wesentlich düsterer ist und einen beißenden sarkastischen Humor besitzt, mehr noch als seine bisherigen Serienhits Die Simpsons oder Futurama.

Die Handlung wird wie folgt beschrieben: Eine dem Alkohol sehr zugeneigte Prinzessin namens Bean lebt mit ihren Kumpels Elfo der Elf und ihrem persönlichen Dämonen Luci in einem magischen Reich namens Dreamland. In den vielen chaotischen Abenteuern werden zahlreiche Fantasy-Figuren wie Ogern, Trollen, Harpien, Feen, Wichten, Walrössern und »zahlreiche menschliche Idioten« eine Rolle spielen.

"Letzten Endes wird es in Disenchantment um Leben und Tod gehen, um Liebe und Sex und darum, wie wir in einer Welt voller Leid und Idioten unser Lachen behalten ungeachtet dessen, was die Ältesten und Zauberer und andere Trottel dir sagen."