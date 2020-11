Was gibt es im Dezember 2020 auf Disney+ zu sehen? Wir verraten euch in unserer Übersicht, welche neuen Filme und TV-Serien nächsten Monat beim Streaming-Dienst landen. Das Highlight dürfte für viele die restlichen Folgen von Staffel 2 von The Mandalorian sein, das Finale läuft am 18. Dezember.

Auch wenn er nicht mehr neu ist: Einen Blockbuster bekommt ihr erst jetzt auch im normalen Abo. Die Neuauflage von Mulan kostet ab Dezember nämlich keinen Aufpreis mehr. Und passend zu Weihnachten gibt es mit Soul familienfreundliches (Heim)Kino von Pixar.

Neue Film- und Serien-Highlights im Dezember 2020

The Mandalorian: Mando und Baby Yoda sind weiterhin auf der Suche nach der Heimatwelt des Kindes. Wahrscheinlich begegnen sie dabei gleich mehreren Fan-Lieblingen aus dem Star-Wars-Kanon. Staffel 2 findet den Monat ihren Abschluss, das Finale wird am 18. Dezember ausgestrahlt. Vorher gibt's natürlich weiterhin eine neue Folge pro Woche, jeden Freitag erscheint ein weiteres Kapitel.

Asterix: Im Dezember landen gleich drei Asterix-Filme bei Disney+. Für den Gallier und seine unbeugsamen Freunde geht es zu den Olympischen Spielen, nach Britannien und ins Land der Götter. Dabei handelt es sich allesamt um neuere Filme, nicht die Zeichentrick-Klassiker.

Mulan: Die Neuverfilmung des Disney-Klassikers gibt es zwar schon auf Disney+, allerdings nur gegen einen saftigen Aufpreis von 22 Euro. Ab dem 4. Dezember steht der Film dann im normalen Abo zur Verfügung. Die Story orientiert sich mehr an der chinesischen Sage als am Zeichentrick-Klassiker, bleibt aber ähnlich: Das Mädchen Hua Mulan verkleidet sich als Mann und zieht anstelle ihres gebrechlichen Vaters in den Krieg. Während der harten Ausbildung kommen ihre Talente zum Vorschein.

Soul: Ein weiterer Animationsfilm der Pixar-Studios, diesmal von Oscar-Preisträger Pete Docter (»Up« und »Alles steht Kopf«). In Soul geht es um den Musiklehrer Joe, der Jazz-Musiker werden will. Doch er landet stattdessen ungeplant in der Seelenwelt »Davorseins« und muss seinen Weg zurück ins Leben finden.

Alle neuen Filme auf Disney+ im Dezember 2020

Ab 4. Dezember

Ab 11. Dezember

Mensch vs. Hai (National Geographic)

Wir kaufen einen Zoo

Bruderherz

High School Musical: Das Musical: Holiday Special

Ab 18. Dezember

Ab 25. Dezember

Alle neuen Serien bei Disney+ im Dezember 2020

Ab 4. Dezember

Die wunderbare Welt von Micky Maus - Episode 5: »Disco-Fieber« und Episode 6: »Der große gute Wolf«

The Mandalorian Staffel 2: Kapitel 14

Ab 11. Dezember

Die wunderbare Welt von Micky Maus - Episode 7: »Der tapfere kleine Knappe« und Episode 8: »Ein ganz gewöhnliches Date«

The Mandalorian Staffel 2: Kapitel 15

Ab 18. Dezember

The Mandalorian Staffel 2: Kapitel 16 (Staffelfinale)

Die wunderbare Welt von Micky Maus - Episode 9: »Der völlig verrückte Einkauf« und Episode 10: »Nur wir vier« (Staffelfinale)

En Pointe

Ab 25. Dezember