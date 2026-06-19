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Welche Steam-Spiele sind die möglichen Hits von morgen? Jetzt haben wir konkrete Daten

Steam hat die meistgespielten Titel vom Steam Next Fest veröffentlicht.

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Tristan Gudenrath
19.06.2026 | 14:15 Uhr

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Besonders PvP- und Koop-Spiele konnten im Rahmen des Steam Next Fests überzeugen. Besonders PvP- und Koop-Spiele konnten im Rahmen des Steam Next Fests überzeugen.

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Steam hat veröffentlicht, welche zehn Spiele auf dem großen Steam Next Fest am meisten von der Community gespielt wurden. Damit bekommen wir einen kleinen Ausblick darauf, welche Titel in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Charts landen werden. Von vielen der Titel habt ihr womöglich noch nie gehört.

Die 10 meistgespielten Spiele

Platz 10: Casualties: Unknown

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In dem makabren Psycho-Horrospiel Casualties: Unknown werdet ihr auf eine Höhlenexpedition geschickt, um verlorene Fracht wiederzubeschaffen. Das Abenteuer entpuppt sich schnell als Selbstmordmission, bei der ihr nur eines von tausenden Versuchsobjekten seid. Kernelement ist die umfassende Simulation eurer Gesundheit, bei der ihr eure Gliedmaßen und euer Herzkreislaufsystem im Auge behalten müsst.

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