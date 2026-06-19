Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

The Legend of Vox Machina schockt in einer neuen Folge selbst langjährige Fans - wie geht es jetzt weiter?

Die aktuellen drei Folgen der erfolgreichen Fantasyserie enden mit einem völlig unerwarteten Ereignis, das die Fans nun wild spekulieren lässt.

Profilbild von Fabiano Uslenghi

Fabiano Uslenghi
19.06.2026 | 15:33 Uhr

Nicht nur Vax wurde von der 9. Folge der 4. Staffel Vox Machina schockiert. Auch die Fans sind ganz schön überrascht. Bildrechte: Amazon. Nicht nur Vax wurde von der 9. Folge der 4. Staffel Vox Machina schockiert. Auch die Fans sind ganz schön überrascht. Bildrechte: Amazon.

Aktuell läuft bei Amazon Prime die vierte Staffel einer der coolsten, aktuellen Fantasy-Serien. The Legend of Vox Machina begeistert nicht nur Fans der DnD-Vorlage, sondern konnte auch viele neue Zuschauerinnen und Zuschauer für sich gewinnen.

Neue Folgen werden beim Steamingdienst jede Woche im Dreierpack veröffentlicht. Am Mittwoch waren die Episoden 7, 8 und 9 an der Reihe. Gleich mehrere Ereignisse in diesen Folgen haben die Fans jetzt aber enorm aufgewirbelt. Vor allem das Ende von Episode 9 sorgt in der Community für schockierte Gesichter und lebhafte Debatten.

Wir erklären euch, was da eigentlich passiert ist und was das Ende für die Zukunft der Geschichte von Vox Machina bedeutet. Ab hier gilt aber eine dicke, fette

SPOILERWARNUNG FÜR STAFFEL 4 Episode 9!

Video starten 1:57 The Legend of Vox Machina: Amazons beste Fantasy-Serie geht in die 4. Staffel

Darum war das Ende für viele Fans ein Schock

The Legend of Vox Machina basiert auf der realen D&D-Kampagne der erfolgreichen Stream-Gruppe Critical Role. Das bedeutet, viele Fans der Vorlage kennen die Geschichte schon sehr gut. Trotzdem verlaufen einige Dinge in der Animationsserie deutlich anders als in der Vorlage. Manchmal, da die Erzählung ein wenig verkürzt werden muss – oft aber auch, um selbst Fans noch ein wenig Spannung und einige Überraschungen zu bieten.

Eine solche Überraschung gab es nun auch in Episode 9 »Der Tempel der Wahrheit«. In dieser Folge legt Vox Machina den Kultisten des Geflüsterten eine Falle in einem seiner Tempel. Mal wieder geht dabei aber einiges schief und vor allem die emotionale Schieflage von Pike nach dem Tod ihres Großvaters hat katastrophale Konsequenzen.

Grog muss sie von einer Dummheit abhalten, wird dann jedoch von einem der Kultisten in Richtung einer magischen Kugel geschleudert, die den Barbaren kurzerhand blutig zerfetzt. Pike flieht daraufhin nicht, sondern läuft durch das dunkle Portal nach Thar Amphala im Schattenreich.

Das Ding dabei: Nichts davon passiert in der Vorlage! Grogs Ableben trifft selbst langjährige Fans der Vorlage ziemlich unvorbereitet. Auch dass Pike hier offenbar einen düsteren Pfad beschreitet, hat kein Vorbild aus der Pen&Paper-Kampagne. Das sorgt jetzt für viele Diskussionen.

Mehr zu Critical Role
The Legend of Vox Machina: Ein D&D-Item kann komplette Kampagnen zerstören - in Staffel 4 haben wir es jetzt gesehen
von Fabiano Uslenghi
The Legend of Vox Machina: Ein D+D-Item kann komplette Kampagnen zerstören - in Staffel 4 haben wir es jetzt gesehen
Ich freue mich riesig auf Season 4 von Vox Machina - doch die Fantasy-Serie könnte zum ersten Mal so richtig ins Straucheln kommen
von Fabiano Uslenghi
Ich freue mich riesig auf Season 4 von Vox Machina - doch die Fantasy-Serie könnte zum ersten Mal so richtig ins Straucheln kommen
Critical Role: Der neue Spielleiter beschreibt nur, wie eine Mutter Essen kocht und rührt damit die Community zu Tränen
von Fabiano Uslenghi
Critical Role: Der neue Spielleiter beschreibt nur, wie eine Mutter Essen kocht und rührt damit die Community zu Tränen

Wie geht es jetzt weiter?

Dass Grog hier so überraschend den Tod findet, stellt die Community vor einige Rätsel. Denn auch wenn The Legend of Vox Machina die Geschichte häufig anders erzählt, gehen Fans doch davon aus, dass der grundlegende Verlauf der Handlung mit der Vorlage übereinstimmt.

Und dazu gehört, dass Grog an diesem Punkt der Handlung kein derart überraschendes Ende finden sollte. Zwar hat Grog während der DnD-Kampagne durchaus den ein oder anderen Tod gefunden, doch nur zweimal im Stream und beide Male liegen lange zurück. Das eine Mal hatte mit dem verfluchten Schwert zu tun, das in der Serie schon abgehandelt wurde. Jedes Mal wurde er jedoch wiederbelebt.

Was wird also passieren? Es gibt verschiedene Theorien:

  • Grog bleibt tot: Es wäre nicht komplett absurd, dass Grog tatsächlich in irgendeiner Form tot bleibt. Das muss nicht heißen, dass er nicht mehr vorkommt. Zombie, Geist, Flashback - alles denkbar. Aber die Serie hat schon gezeigt, dass sie durchaus bereit ist, die Kampagne dann doch ein wenig abzuändern.
  • Grog ist nicht wirklich tot: Alternativ kann es gut sein, dass Grog nicht wirklich tot ist. Ja, er wird von der Kugel ziemlich blutig zerschreddert, aber auf der anderen Seite auch irgendwie absorbiert. Die Kugel funktioniert bekanntermaßen auch als Portal, nur womöglich ist Grog dann ganz schön ramponiert. Es kann sein, dass die Serienmacher so den Storystrang um Grogs Befreiung aus dem Pandämonium integrieren, die in der Kampagne eigentlich erst nach der eigentlichen Handlung stattfand und mit dem Deck of Many Things zu tun hatte.
  • Grog wird wiederbelebt: Nicht nur in der Pen&Paper-Kampagne, auch in der Serie sind Charaktere schon gestorben und zurückgebracht worden. Die Serie geht damit aber weniger freigiebig um als die DnD-Vorlage. Es kommt allerdings vor, etwa bei Vex und in der letzten Staffel bei Percy. Es ist gut möglich, dass Pike sich tatsächlich in irgendeiner Form dem Geflüsterten hingibt, um Grog wiederzubekommen. Sie ist derzeit verzweifelt genug dafür.

Sicher wissen wir es auf jeden Fall am 24. Juni, wenn die nächsten drei Folgen bei Amazon erscheinen. Das sind dann auch die letzten drei Folgen der aktuellen Staffel, bevor die Serie dann auf ihr großes Finale in der fünften Staffel zusteuert. Wir hoffen natürlich, dass Grog bis dahin wieder wohlauf ist – aber wissen kann man das nicht!

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Wie die USA die Physik überlistet, um eine neue Generation an legendären Flugzeugen hervorzubringen

vor 8 Minuten

Wie die USA die Physik überlistet, um eine neue Generation an legendären Flugzeugen hervorzubringen
Firefox verliert Nutzer in den Millionen – und antwortet jetzt mit einer Kampfansage: »Wir sind noch nicht fertig«

vor 38 Minuten

Firefox verliert Nutzer in den Millionen – und antwortet jetzt mit einer Kampfansage: »Wir sind noch nicht fertig«
Steam wird gerade von Klagen überrollt, aber Gabe Newell kauft sich erstmal ein Haus für schlanke 70 Millionen US-Dollar   3  

vor 46 Minuten

Steam wird gerade von Klagen überrollt, aber Gabe Newell kauft sich erstmal ein Haus für schlanke 70 Millionen US-Dollar
In einem Land vor unserer Zeit: 38 Jahre nach dem ersten Film soll ein inoffizielles Remake erscheinen

vor einer Stunde

In einem Land vor unserer Zeit: 38 Jahre nach dem ersten Film soll ein inoffizielles Remake erscheinen
mehr anzeigen