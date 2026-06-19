The Legend of Vox Machina schockt in einer neuen Folge selbst langjährige Fans - wie geht es jetzt weiter?

Nicht nur Vax wurde von der 9. Folge der 4. Staffel Vox Machina schockiert. Auch die Fans sind ganz schön überrascht. Bildrechte: Amazon.

Aktuell läuft bei Amazon Prime die vierte Staffel einer der coolsten, aktuellen Fantasy-Serien. The Legend of Vox Machina begeistert nicht nur Fans der DnD-Vorlage, sondern konnte auch viele neue Zuschauerinnen und Zuschauer für sich gewinnen.

Neue Folgen werden beim Steamingdienst jede Woche im Dreierpack veröffentlicht. Am Mittwoch waren die Episoden 7, 8 und 9 an der Reihe. Gleich mehrere Ereignisse in diesen Folgen haben die Fans jetzt aber enorm aufgewirbelt. Vor allem das Ende von Episode 9 sorgt in der Community für schockierte Gesichter und lebhafte Debatten.

Wir erklären euch, was da eigentlich passiert ist und was das Ende für die Zukunft der Geschichte von Vox Machina bedeutet. Ab hier gilt aber eine dicke, fette

SPOILERWARNUNG FÜR STAFFEL 4 Episode 9!

1:57 The Legend of Vox Machina: Amazons beste Fantasy-Serie geht in die 4. Staffel

Autoplay

Darum war das Ende für viele Fans ein Schock

The Legend of Vox Machina basiert auf der realen D&D-Kampagne der erfolgreichen Stream-Gruppe Critical Role. Das bedeutet, viele Fans der Vorlage kennen die Geschichte schon sehr gut. Trotzdem verlaufen einige Dinge in der Animationsserie deutlich anders als in der Vorlage. Manchmal, da die Erzählung ein wenig verkürzt werden muss – oft aber auch, um selbst Fans noch ein wenig Spannung und einige Überraschungen zu bieten.

Eine solche Überraschung gab es nun auch in Episode 9 »Der Tempel der Wahrheit«. In dieser Folge legt Vox Machina den Kultisten des Geflüsterten eine Falle in einem seiner Tempel. Mal wieder geht dabei aber einiges schief und vor allem die emotionale Schieflage von Pike nach dem Tod ihres Großvaters hat katastrophale Konsequenzen.

Grog muss sie von einer Dummheit abhalten, wird dann jedoch von einem der Kultisten in Richtung einer magischen Kugel geschleudert, die den Barbaren kurzerhand blutig zerfetzt. Pike flieht daraufhin nicht, sondern läuft durch das dunkle Portal nach Thar Amphala im Schattenreich.

Das Ding dabei: Nichts davon passiert in der Vorlage! Grogs Ableben trifft selbst langjährige Fans der Vorlage ziemlich unvorbereitet. Auch dass Pike hier offenbar einen düsteren Pfad beschreitet, hat kein Vorbild aus der Pen&Paper-Kampagne. Das sorgt jetzt für viele Diskussionen.

Wie geht es jetzt weiter?

Dass Grog hier so überraschend den Tod findet, stellt die Community vor einige Rätsel. Denn auch wenn The Legend of Vox Machina die Geschichte häufig anders erzählt, gehen Fans doch davon aus, dass der grundlegende Verlauf der Handlung mit der Vorlage übereinstimmt.

Und dazu gehört, dass Grog an diesem Punkt der Handlung kein derart überraschendes Ende finden sollte. Zwar hat Grog während der DnD-Kampagne durchaus den ein oder anderen Tod gefunden, doch nur zweimal im Stream und beide Male liegen lange zurück. Das eine Mal hatte mit dem verfluchten Schwert zu tun, das in der Serie schon abgehandelt wurde. Jedes Mal wurde er jedoch wiederbelebt.

Was wird also passieren? Es gibt verschiedene Theorien:

Grog bleibt tot: Es wäre nicht komplett absurd, dass Grog tatsächlich in irgendeiner Form tot bleibt. Das muss nicht heißen, dass er nicht mehr vorkommt. Zombie, Geist, Flashback - alles denkbar. Aber die Serie hat schon gezeigt, dass sie durchaus bereit ist, die Kampagne dann doch ein wenig abzuändern.

Es wäre nicht komplett absurd, dass Grog tatsächlich in irgendeiner Form tot bleibt. Das muss nicht heißen, dass er nicht mehr vorkommt. Zombie, Geist, Flashback - alles denkbar. Aber die Serie hat schon gezeigt, dass sie durchaus bereit ist, die Kampagne dann doch ein wenig abzuändern. Grog ist nicht wirklich tot: Alternativ kann es gut sein, dass Grog nicht wirklich tot ist. Ja, er wird von der Kugel ziemlich blutig zerschreddert, aber auf der anderen Seite auch irgendwie absorbiert. Die Kugel funktioniert bekanntermaßen auch als Portal, nur womöglich ist Grog dann ganz schön ramponiert. Es kann sein, dass die Serienmacher so den Storystrang um Grogs Befreiung aus dem Pandämonium integrieren, die in der Kampagne eigentlich erst nach der eigentlichen Handlung stattfand und mit dem Deck of Many Things zu tun hatte.

Alternativ kann es gut sein, dass Grog nicht wirklich tot ist. Ja, er wird von der Kugel ziemlich blutig zerschreddert, aber auf der anderen Seite auch irgendwie absorbiert. Die Kugel funktioniert bekanntermaßen auch als Portal, nur womöglich ist Grog dann ganz schön ramponiert. Es kann sein, dass die Serienmacher so den Storystrang um Grogs Befreiung aus dem Pandämonium integrieren, die in der Kampagne eigentlich erst nach der eigentlichen Handlung stattfand und mit dem Deck of Many Things zu tun hatte. Grog wird wiederbelebt: Nicht nur in der Pen&Paper-Kampagne, auch in der Serie sind Charaktere schon gestorben und zurückgebracht worden. Die Serie geht damit aber weniger freigiebig um als die DnD-Vorlage. Es kommt allerdings vor, etwa bei Vex und in der letzten Staffel bei Percy. Es ist gut möglich, dass Pike sich tatsächlich in irgendeiner Form dem Geflüsterten hingibt, um Grog wiederzubekommen. Sie ist derzeit verzweifelt genug dafür.

Sicher wissen wir es auf jeden Fall am 24. Juni, wenn die nächsten drei Folgen bei Amazon erscheinen. Das sind dann auch die letzten drei Folgen der aktuellen Staffel, bevor die Serie dann auf ihr großes Finale in der fünften Staffel zusteuert. Wir hoffen natürlich, dass Grog bis dahin wieder wohlauf ist – aber wissen kann man das nicht!