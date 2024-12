Disney Plus im Dezember 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Mit Skeleton Crew erwartet euch im Dezember 2024 die letzte Star-Wars-Serie des Jahres. Bildquelle: Disney Plus.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Im Dezember 2024 könnt ihr euch unter anderem auf eine neue Star-Wars-Serie mit Sherlock-Holmes-Star Jude Law freuen.

Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im November hinzugefügt wurden, seht ihr dagegen in unserer Übersicht von letztem Monat.

Highlight im Dezember 2024 - Star Wars: Skeleton Crew

Genre : Sci-Fi/Abenteuer

: Sci-Fi/Abenteuer Creator : Christopher Ford, Jon Watts

: Christopher Ford, Jon Watts Cast : Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong

: Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong Serienstart : 2024

: 2024 Staffeln : 1

: 1 Auf Disney Plus ab: 3. Dezember 2024

Die vier Kinder Wim (Ravi Cabot-Conyers), Fern (Ryan Kiera Armstrong), KB (Kyriana Kratter) und Neel (Robert Timothy Smith) stoßen auf ihrem Heimatplaneten auf ein abgestürztes altes Raumschiff. Doch während sie es untersuchen, hebt es plötzlich ab und landet in einem ihnen völlig unbekannten Teil der Galaxis.

Weit weg von ihrem Zuhause geraten sie zu allem Überfluss auch noch an bösartige Weltraumpiraten. Zum Glück eilt ihnen der Fremde Jod Na Nawood (Jude Law) zur Stelle und rettet sie vor den galaktischen Freibeutern. Die Kinder wollen nun wieder zurück in ihre Heimat und finden mit Jod ein Unterstützer, auch wenn nicht klar ist, ob er wirklich aus Nächstenliebe handelt oder eigene Ziele verfolgt.

Star Wars: Skeleton Crew erscheint am 3. Dezember 2024 auf Disney Plus und umfasst acht Episoden.

1:59 Skeleton Crew: Die Star-Wars-Serie zeigt im neuen Trailer ganz klar, wohin die Reise geht

Autoplay

Neue Filme bei Disney Plus im Dezember 2024

Neue Serien bei Disney Plus im Dezember 2024

2:19 8 neue folgen Marvel-Irrsinn: Erste Szenen und Termin für What if…? Season 3

Die Geschichte von »Star Wars: Skeleton Crew« ist genau wie »The Mandalorian« und »Das Buch von Boba Fett« zwischen »Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter« und »Episode 7 - Das Erwachen der Macht« angesiedelt. Es wäre theoretisch also möglich, dass es in der neuen Serie ein Wiedersehen mit beliebten Charakteren wie Grogu und dem Mandalorianer Din Djarin (Pedro Pascal) gibt.