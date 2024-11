Amazon Prime Video im Dezember 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Auf Amazon Prime Video wird der Dezember 2024 ein Fest für Videospiele-Fans. Bildquelle: Amazon Prime Video.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Amazon Prime Video. Im Dezember 2024 könnt ihr euch über die neue Serie Secret Level der Macher von Love, Death & Robots freuen. Außerdem erwartet euch die erste Staffel der Hit-Show From , die zuvor nur via Paramount Plus verfügbar war. Welche weiteren Filme und Serien im neuen Monat ebenfalls erscheinen, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Highlight im Dezember 2024: Secret Level - Staffel 1

Genre : Anthologie/Animation

: Anthologie/Animation Creator : Tim Miller

: Tim Miller Cast : Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves, Claudia Doumit und Kevin Hart

: Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves, Claudia Doumit und Kevin Hart Serienstart : 2024

: 2024 Staffeln : 1

: 1 Auf Amazon Prime Video ab: 10. Dezember 2024

In der animierten Anthologie-Serie Secret Level werdet ihr in insgesamt 15 Episoden in unterschiedliche Videospiele-Welten entführt. Die Folgen sind völlig unterschiedlich, sowohl in puncto Animationsstil als auch im Genre. Das erinnert euch an Love, Death & Robots ? Kein Wunder, schließlich stammt es von denselben Köpfen.

Ihr könnt euch auf Episoden zu Armored Core, Crossfire, Dungeons & Dragons, Exodus, Honor of Kings, New World: Aeternum, Sifu, The Outer Worlds, Warhammer 40k und Spelunky freuen. Zusätzlich mit dabei sind absolute Klassiker wie Pac-Man, Mega-Man und Unreal Tournament.

Zuletzt erwarten euch obendrein Episoden von Sony-Marken: God of War, Ghost of Tsushima und sogar das historisch gefloppte Concord werden mit einem Kurzfilm verewigt.

Auch die Sprecherauswahl kann sich durchaus sehen lassen. Euch erwarten Stimmen von Stars wie Arnold Schwarzenegger (Terminator, The 6th Day), Keanu Reeves (Matrix, John Wick: Kapitel 4), Kevin Hart (Central Intelligence, Ride Along), Temuera Morrison (Aquaman - Lost Kingdom, Das Buch von Boba Fett) und Claudia Doumit (The Boys, Timeless). Secret Level Staffel 1 erscheint am 10. Dezember 2024 auf Amazon Prime Video.

1:42 Secret Level: Amazon macht aus Warhammer 40k, Unreal Tournament & mehr eine beeindruckende Serie

Autoplay

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Dezember 2024

2:29 Drachenzähmen leicht gemacht 3 - Hicks rettet die Drachen im neuen Trailer zum Finale der Animationsreihe

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Dezember 2024

0:55 Die Discounter: Trailer zu Staffel 4 der preisgekrönten Serie verspricht pures Supermarkt-Chaos

From erzählt die Geschichte der Matthews-Familie, die auf einem Roadtrip eine Autopanne erleidet und in einer mysteriösen Kleinstadt strandet. Die ist von einem düsteren Wald umgeben, der albtraumhafte Kreaturen beherbergt. Die streifen nachts umher und attackieren die Bewohner. Gleichzeitig gibt es innerhalb der Kleinstadt Konflikte, wodurch sich zwei verfeindete Lager gebildet haben.