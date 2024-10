Disney Plus im November 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Bei der Action-Serie The Old Man trifft R.E.D. auf Taken. Bildquelle: Hulu/Disney.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Im November 2024 könnt ihr euch unter anderem auf eine Action-Odyssey mit Jeff Bridges und zwei Dokumentationen über einige der größten Musiker aller Zeiten freuen.

Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im Oktober hinzugefügt wurden und noch werden, seht ihr in unserer Übersicht von letztem Monat.

Highlight im November 2024: The Old Man - Staffel 2

Genre : Action/Thriller

: Action/Thriller Creator : Jonathan Stein, Robert Levine

: Jonathan Stein, Robert Levine Cast : Jeff Bridges, John Lithgow, Alia Shawkat

: Jeff Bridges, John Lithgow, Alia Shawkat Serienstart : 2022

: 2022 Staffeln : 2

: 2 Auf Disney Plus ab: 6. November 2024

Dan Chase (Jeff Bridges) ist ein alter und vermeintlich harmloser Mann im Ruhestand, der eigentlich seine letzten Jahre als zurückgezogener Witwer in Vermont verbringen möchte. Doch plötzlich wird sein gesamtes Leben auf den Kopf gestellt, als ein düsteres Geheimnis aus seiner Vergangenheit an die Oberfläche gespült wird und eine kriminelle Organisation Jagd auf den Rentner macht.

In der zweiten Staffel müssen Dan und der ehemalige FBI-Agent Harold Harper (John Lithgow) eine gefährliche Reise auf sich nehmen, um Dans Tochter Emily (Alia Shawkat) aus den Klauen eines afghanischen Stammesführers zu befreien.

The Old Man Staffel 2 umfasst acht Episoden und erscheint am 6. November 2024 auf Disney Plus.

1:51 In der zweiten Staffel von The Old Man werden erneut Kugeln verschossen und müde Knochen reaktiviert

Neue Filme bei Disney Plus im November 2024

2:25 Music by John Williams: Trailer zur neuen Doku über den Star-Wars-Komponisten auf Disney Plus

Neue Serien bei Disney Plus im November 2024

Der Cast von The Old Man ist kein unbekannter. Jeff Bridges ist durch Filme wie The Big Lebowski, Tron, Iron Man und True Grit nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Co-Star John Lithgow dürfte euch aus bekannten Serien wie Hinterm Mond gleich links und Dexter ein Begriff sein.

Alia Shawkat erlangte größere Bekanntheit durch ihre Dauerrolle in der Comedy-Serie Arrested Development. Außerdem ist sie aktuell im Horrorfilm Don't Blink Twice zusammen mit Channing Tatum zu sehen.