Disney Plus im Januar 2023: Alle neuen Filme und Serien auf einen Blick

Disneys hauseigener Streaming-Dienst verfügt inzwischen über ein ziemlich volles Programm. Trotzdem werden monatlich weitere neue Filme und Serien dem Angebot auf Disney Plus hinzugefügt. Die vollständige Übersicht aller Neuheiten im Januar 2023 findet ihr hier. Außerdem stellen wir das Highlight des Monats kurz vor.

Vorsicht vor möglichen Betrugsversuchen: Aktuell versuchen Betrüger an sensible Daten von Kunden des Streamingdienstes zu gelangen. Es wird behauptet, euer Abonnement sei abgelaufen und eine erneute Angabe von Zahlungsinformationen notwendig. Ihr erkennt die falschen Mails meist an einer fehlenden Anrede, weitere Informationen findet ihr bei der Verbraucherzentrale NRW.

Highlight im Januar 2023: Bad Batch Staffel 2

2:03 Star Wars: Der neue Trailer zu Staffel 2 von The Bad Batch lässt die Blaster glühen

Die ungewöhnliche Kloneinheit 99 hatte bereits in der Star-Wars-Animationsserie Clone Wars ihren ersten Auftritt. Ein Jahr später kehrte die fünfköpfige Spezialeinheit in ihrer eigenen Serie für den Streamingdienst Disney Plus zurück.

Staffel 1 der Serie beginnt beinahe zeitgleich zur Ausrufung der Order 66 und am Ende der Klonkriege. Fast die ganze Einheit 99 stellt die Verfolgung der Jedi infrage und desertiert. Die Soldaten forschen dann nach, warum die meisten ihrer Klon-Brüder sie ohne Zweifel ausführen. Auf ihrer Reise begegnen sie dem Klonmädchen Omega, das schnell zum Teil der Truppe um Seargent Hunter wird. Nach einem umwälzenden Ereignis am Ende von Staffel 1 setzen sie ihre Reise ab dem 4. Januar fort.

Alle neuen Filme auf Disney Plus im Januar 2023

Ab 4. Januar:

Beba (Star)

Ab 6. Januar:

If These Walls Could Sing (Disney)

Ab 11. Januar:

The Flagmakers: Die Stars hinter den Streifen (National Geographic)

(National Geographic) Retrograde (National Geographic)

(National Geographic) The Territory (National Geographic)

(National Geographic) König Shakir recycelt (Star)

(Star) Idina Menzel: Ihr Weg auf die Bühne (Disney)

(Disney) Daredevil (Star)

Ab 13. Januar:

Die Biene Maja – Das geheime Königreich (Star)

Ab 25. Januar:

Heilstätten (Star)

Alle neuen Serien auf Disney Plus im Januar 2023

Ab 4. Januar:

Runaway , Staffel 1 (Star)

, Staffel 1 (Star) Star Wars: The Bad Batch , Staffel 2 (Star Wars)

, Staffel 2 (Star Wars) The French Mans, Staffel 2 (Star)

1:12 The Bad Batch: Auftritt des Imperators im ersten Trailer zu Staffel 2

Ab 11. Januar:

Welcome to Chippendales , Staffel 1 (Star)

, Staffel 1 (Star) Chasing Waves , Staffel 1 (Disney)

, Staffel 1 (Disney) Atlanta , Staffel 4 (Star)

, Staffel 4 (Star) NYPD Blue , Staffel 9 (Star)

, Staffel 9 (Star) Die Bergretter , Staffel 13 (Star)

, Staffel 13 (Star) Extreme Survival mit Hazen Audel , Staffel 2 und 3 (National Geographic)

, Staffel 2 und 3 (National Geographic) Schwarzmärkte hautnah mit Mariana van Zeller, Staffel 2 (National Geographic)

Ab 18. Januar:

Koala Man , Staffel 1 (Star)

, Staffel 1 (Star) The Hardy Boys, Staffel 1 und 2 (Star)

Ab 25. Januar:

Find me in Paris – Tanz durch die Zeit , Staffel 3 (Star)

, Staffel 3 (Star) Extraordinary, Staffel 1 (Star)

Ist im Januar auch etwas für euch bei Disney Plus dabei? Schaut ihr etwa die zweite Staffel von Bad Batch an? Oder findet ihr dieses Mal wirklich gar nichts interessant? Schreibt es gerne in die Kommentare!