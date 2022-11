Neu bei Netflix: Im Dezember erwarten euch gleich zwei Videospiel-Serien

Ho, ho, ho! Der Weihnachtsmann hat einige neue Filme und Serien für Netflix aus dem Sack geholt. Eingebildet wie er nun mal ist, handeln einige von ihm – oder zumindest über seine Lieblingszeit des Jahres. Aber an alle Weihnachtsmuffel da draußen: Keine Sorge, nicht alles bezieht sich auf Weihnachten.

Wenn ihr außerdem wissen wollt, was denn beim Streaming-Konkurrenten Amazon Prime im Dezember erscheint, findet ihr in folgendem Artikel die Antwort:

9 0 Alle neuen Filmen und Serien Neu bei Amazon Prime Video im Dezember 2022

Highlights auf Netflix im Dezember 2022

Dragon Age: Absolution

1:59 Dragon Age Absolution: Seht hier den neuen Trailer zur Netflix-Serie

Die Dragon-Age-Spielereihe erfreut sich seit einigen Jahren schon großer Beliebtheit, nun schafft es die von BioWare erschaffene Welt auch als Animationsserie auf die Bildschirme. In sechs Teilen verfolgt ihr eine Abenteurergruppe, die auf der Suche nach einem magischen Artefakt ist.

Videospielfans können sich auf einige bekannte Orte und Völker freuen: Qunari, Elfen und Menschen sind auf jeden Fall mit von der Partie, aber auch die Klassen der Magier, Krieger und Schurken werden in Absolution vertreten sein. Handlungsort ist das Magier-Imperium Tevinter, das ihr auch im kommenden Dragon Age: Dreadwolf selbst erkunden könnt. Falls euch der obige Trailer noch nicht gereicht hat, keine Sorge: Hier findet ihr das Enthüllungsvideo aus dem Juni.

The Witcher: Blood Origin

0:57 Blood Origin - Erster Trailer zum Witcher-Prequel zeigt den Kampf der Elfen

Solltet ihr aber lieber auf Animations-Serien verzichten wollen, keine Bange. Die neue Witcher-Serie erscheint auch schon am 25. Dezember, ihr könnt euch also direkt nach Heiligabend mit einer Tasse Glühwein in die düstere Fantasy-Welt begeben.

Die Serie spielt knapp 1200 Jahre vor den Geschehnissen der Bücher oder der Netflix-Serie mit Henry Cavill und erzählt die Ursprünge der berüchtigten Witcher. Nach der Sphärenkonjuktion war das einst friedlich von Elfen beheimatete Land nämlich voller Monster und Gefahren – die Hexer sollten da aushelfen.

Neben dem Animationsfilm Nightmare of the Wolf und der ersten Witcher-Serie ist Blood Origin nun bereits die dritte Netflix-Verfilmung des Universums. Alle Infos zur Besetzung und allem weiteren findet ihr in folgendem Artikel:

90 17 The Witcher Alles Wissenswerte zum Netflix-Prequel Blood Origin

Neue Filme auf Netflix im Dezember 2022

Ab 1. Dezember

Troll

Christmas Time Is Here

Angel Falls Christmas

Sucker Punch

Qala

Der maskierte Betrüger

Ab 2. Dezember

Lady Chatterleys Liebhaber

Scrooge: Ein Weihnachtsmusical

Warrior of Future

Sr.

Ab 5. Dezember

Der Fall Richard Jewell

Ab 6. Dezember

Lieferung vor Weihnachten

Ab 7. Dezember

Matrimillas

Ardiente paciencia

Ab 8. Dezember

Der Elefantenflüsterer

Am hellichten Tag: Mord in Navarte

Ab 9. Dezember

Guillermo del Toros Pinocchio

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ab 14. Dezember

I Believe in Santa

Todeszug nach Yuma

Kangaroo Valley

Ab 15. Dezember

The Big 4

Violet Evergarden: Erinnerungen

Drinking Buddies

Who Killed Santa? A Murderville Muerder Mystery

Ab 16. Dezember

Özel Ders – Privatunterricht

Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten

Der Vulkan: Rettung von Whakaari

Ab 20.Dezember

Nicht so fröhliche Weihnachten

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh – Teil 1

Ab 21. Dezember

Disconnect: The Wedding Planner

Die Goldfische

Ab 23. Dezember

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ab 25. Dezember

Roald Dahls Matilda – Das Musical

Ab 26. Dezember

The Way Back – Der lange Weg

Ab 28. Dezember

7 Donne e un Mistero

Ein Abend im Kindergarten

Happy Nous Year

Ab 30. Dezember

Weißes Rauschen

A Quiet Place Part 2

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Neue Serien auf Netflix im Dezember 2022

Ab 1. Dezember

Sackgasse

JoJo’s Bizarre Adventure Stone Ocean, Folgen 25-38

S.W.A.T., Staffel 4

Ab 2. Dezember

Hot Skull

My Unorthodox Life, Staffel 2

Immer für dich da, Staffel 2 Teil 1

Ab 7. Dezember

La flor más bella

Smiley

Ich hasse Weihnachten

Finger weg! (USA), Staffel 4, Episoden 1-5

Ab 8. Dezember

Lookism

Club der magischen Dinge, Staffel 2

Ab 9. Dezember

Dragon Age: Absolution

Haus des Geldes: Korea, Teil 2

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie man Weihnachten verhunzt, Staffel 3

Traumhaus-Makeover, Staffel 4

CAT

Ab 13. Dezember

Behind Every Star

Raus aus der Single-Hölle, Staffel 2

Gudetama: An Eggcellent Adventure

Last Chance U: Basketball, Staffel 2

Ab 14. Dezember

Glitter

Finger weg! (USA), Staffel 4, Folge 6-10

Geh nicht ran: Der Fall des Telefonbetrügers

Ab 16. Dezember

The Recruit

Paradise PD, Teil 4

Ein Sturm zu Weihnachten

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Far From Home (nicht Spider-Man)

Cook at all Costs

Summer Job

Dance Monsters

Ab 21. Dezember

Emily in Paris, Staffel 3

I Am A Killer, Staffel 4

Ab 22. Dezember

Alice in Borderland, Staffel 2

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ab 23. Dezember

¡Dale, dale, dale!

Ab 25. Dezember

The Witcher: Blood Origin

O Cangaceiro do Futuro

Verwechselt, Staffel 3

Ab 26. Dezember

Treason

Ab 28. Dezember

The Circle: USA, Staffel 5

Ab 29. Dezember

Der Aufstieg von Weltreichen: Das osmanische Reich, Staffel 2

Ab 30. Dezember

Brooklyn Nine-Nine, Staffel 8

Chicago Party Aunt, Teil 2

Machos alfa

Königin des Südens, Staffel 3

Solltet ihr übrigens dazu noch ein Disney-Plus-Konto haben, dann interessieren euch bestimmt auch die Neuerscheinungen auf dieser Plattform:

3 0 Alle neuen Filme und Serien Disney Plus im Dezember 2022

Ist diesen Monat auch etwas nach eurem Geschmack dabei? Freut ihr euch auf mehr Filme und Serien, die von Videospielen geprägt wurden oder sogar davon stammen? Und was ist euch lieber: Animation oder reale Schauspieler? Schreibt es gerne in die Kommentare!