Disney Plus im Juni 2022: Alle neuen Filme und Serien

Was können Abonnenten im Juni 2022 bei Disney Plus erwarten? Wir liefern euch wie gewohnt eine Übersicht aller neuen Filme und Serien, die im demnächst beim Streamingdienst erscheinen. Fans von beliebten Klassikern werden sich besonders freuen, denn mit How I Met Your Mother und Sopranos krallt sich Disney gleich zwei Top-Serien für euch.

Highlights auf Disney+ im Juni 2022

How I Met Your Father: Fans der Kultserie How I Met Your Mother dürfen sich freuen: Die deutsche Erstaustrahlung des Sitcom-Spin-Offs erfolgt im Juni endlich auf Disney Plus. Die Entwicklungsgeschichte verlief dabei nicht ganz wie geplant und brauchte ganze drei Anläufe, bis man sich am Ende auf ein Drehbuch einigen konnte. Trotzdem hält sich die neue Serie in New York an die Formel des Originals, passt aber die Umstände an den heutigen Zeitgeist an.

Die Erzählstruktur der Kult-Serie wird dabei auch zum Großteil übernommen und vertauscht lediglich die Sichtweise: In der Zukunft erzählt Sophie ihrem Sohn, wie sie seinen Vater kennengelernt hat. Fortan lauschen wir also den Erzählungen, welche sich in der ersten Staffel auf das Jahr 2022 in New York beziehen. Wir folgen den Erlebnissen einer jungen Großstadt-Clique und sehen ihnen dabei zu wie sie nicht nur der Liebe hinterherjagen, sondern auch herausfinden wer sie eigentlich sind und was sie aus ihrem Leben machen wollen.

Ms. Marvel und die Marvel-Serien von Netflix: Disney protzt gleich mit einer ganzen Masse an Comic-Adaptionen. Fans dieses Genres können sich erstmal auf den MCU-Neustart Ms. Marvel freuen, welcher exklusiv auf Disney Plus am 8. Juni erscheint. In der Serie begleiten wir die 16-Jährige Kamala Khan aus New Jersey. Diese ist selber ein großer Comic-Fan und schreibt unzählig viele Fan-Fictions, insbesondere über Captain Marvel.

Ihr zweites Hobby sind Videospiele, welche ihr aber leider auch nicht bei dem Umgang mit Familie und Mitschülern hilft. Doch zu dem Zeitpunkt wusste auch noch niemand, welche Superkräfte Kamala schon bald besitzt und sie somit ihren Idolen einen Schritt näher kommt.

Neben dieser Neuerscheinung hat sich Disney jedoch auch die Rechte an den ehemals bei Netflix laufenden Comicserien ergaunert und kann diesen Monat mit weiteren sechs Serien aus dem Marvel-Universum auftrumpfen. Ab dem 29. Juni könnt ihr euch daher auf folgende Marvelkracher freuen:

Alle neuen Filme und Serien im Juni 2022 auf Disney Plus

Was bedeuten Star, ESPN und Co.? Disney+ ist in mehrere Hubs aufgeteilt, sozusagen verschiedene Kanäle. Ihr findet sie auf der Startseite, klickt dort einfach auf das entsprechende Logo. Bei Star laufen vor allem hochkarätige Filme und Serien von 20th Century und ähnlichen großen Studios. ESPN ist ein US-amerikanischer Streaming-Service, der zu Disney gehört und auf den ihr mit dem Disney Bundle Zugriff erhaltet.

Ab 1. Juni

A Fan's Guide to Ms. Marvel (Marvel)

Ab 3. Juni

Big Mama's Haus (Star)

Cordobas verborgene Schätze (National Geographic)

Return of the clouded Leopards (National Geographic)

This Boy's Life (Star)

Ab 10. Juni

Jenseits der Unendlichkeit: Buzz und die Entstehung von Lightyear (Pixar)

The Kardashians - An ABC News Special (Star)

Die Chance auf Glück (Star)

Verlockende Falle (Star)

The Girl Next Door (Star)

Legende (Star)

Plan B (Star)

Ab 17. Juni

Bad Boys (Star)

Sag' kein Wort (Star)

The Fountain (Star)

Mel Brooks' Höhenkoller (Star)

In Search of Derrick Thomas (Star)

Lolo (Star)

Mighty Ruthie (Star)

The Two Bills (Star)

Ein Sommernachtstraum (Star)

Ab 24. Juni

Trevor: The Musical (Disney)

Backstory: Serena vs. The Umpire (Star)

Bee Season (Star)

Im Netz der Lügen (Star)

Zum Glück geküsst (Star)

Mack Wrestles (Star)

Pat XO (Star)

The Price of Gold (Star)

This Was the XFL (Star)

A Time to Kill (Star)

Alle neuen TV-Serien im Juni 2022 auf Disney Plus

Juni

Soprano: Um jeden Preis – Staffel 1 (Star)

Ab 1. Juni

Club Micky Maus – Staffel 4 (Disney+ Original)

This Is Us: Das ist Leben – Staffel 6 (Star)

Death in Paradise – Staffel 1-9 (Star)

Death in Paradise – Staffel 10 (Star)

De Streken van Wim – Staffel 1 (Star)

De Worsten van Babel Op de Camping – Staffel 1 (Star)

Parched - Kampf ums Wasser – Staffel 1 (National Geographic)

T.O.T.S. – Staffel 1 (Disney)

Ab 8. Juni

Liebe und andere Köstlichkeiten – Staffel 1 (Disney+ Original)

How I Met Your Father – Staffel 1 (Star) – Start in AT

Big Sky – Staffel 2 (Star)

Der Herzensbrecher – Staffel 1 (Star)

American Housewife – Staffel 5 (Star)

Extreme Survival mit Hazen Audel – Staffel 5 (National Geographic)

Ab 15. Juni

Family Reboot – Staffel 1 (Disney+ Original)

The Americans – Staffel 1-6 (Star)

New York Cops – N.Y.P.D. Blue – Staffel 7&8 (Star)

Ab 22. Juni

Have You Seen This Man? – Staffel 1 (Star)

Mayans M.C. – Staffel 3 (Star)

Ab 29. Juni

Baymax! – Staffel 1 (Disney+ Original)

Atlanta – Staffel 3 (Star) – Start in AT

Amerikas lustigste Tiervideos – Staffel 1 (National Geographic)

Marvel's Daredevil – Staffel 1-3 (Marvel)

Marvel's Iron Fist – Staffel 1&2 (Marvel)

Jessica Jones – Staffel 1-3 (Marvel)

Marvel's Luke Cage – Staffel 1&2 (Marvel)

Marvel's The Defenders (Mini-Serie) (Marvel)

Marvel's The Punisher – Staffel 1&2 (Marvel)

Freut ihr euch auf einen neuen Titel aus dieser Liste besonders oder ist auch diesen Monat nichts für euch dabei? Schreibt es uns doch in die Kommentare!