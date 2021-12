Neu auf Disney Plus im Januar 2022: Alle Filme und Serien

Was läuft ab Januar 2022 neu bei Disney Plus? Bei uns findet ihr jeden Monat eine Übersicht aller neuen Filme und Serien beim Abo-Service. Zum Beginn des neuen Jahres landen einige Kracher im Angebot, zum Beispiel für Marvel-Fans und Horrorfreunde.

Die Highlights auf Disney+ im Januar 2022

Marvel's Eternals: Gerade erst lief der Film in den Kinos, ab dem 12. Januar könnt ihr ihn dann gemütlich von der heimischen Couch anschauen. Es geht um eine Helden-Truppe, die die Erde seit vielen Jahrtausenden vor den monströsen Deviants beschützt. Dieser uralte Feind der Menschheit war eigentlich längst besiegt - aber plötzlich tauchen sie doch wieder auf und zwingen die Eternals zum Eingreifen.

Die zehn neuen Heldinnen und Helden sind prominent besetzt: Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kit Harrington, Gemma Chan und weitere bekannte Namen. Allerdings kann selbst dieser Cast nicht über alle Schwächen des Films hinwegtäuschen - für wen sich Eternals eignet und für wen nicht, lest ihr in unserer spoilerfreien Kritik:

105 8 Filmkritik Warum sich Eternals nicht für jeden lohnt

Shape of Water: Mehrfach ausgezeichnetes Fantasy-Drama von Guillermo del Toro, in dem sich eine stumme Frau namens Elisa und eine mysteriöse Wasserkreatur näher kommen. Das Wesen ist das Ergebnis geheimer Regierungsexperimente während des Kalten Krieges und wird in einem Tank gehalten. Elisa will ihn befreien, auch wenn sie dafür ihr Leben aufs Spiel setzt.

Warum der Film über eine ungewöhnliche Liebe am Rand einer verbohrten Gesellschaft absolut sehenswert ist, lest ihr in der Kritik von Filmstarts. Ihr könnt euch im Trailer einen Eindruck verschaffen:

Alle neuen Filme bei Disney+ im Januar 2022

Was bedeuten Star, ESPN und Co.? Disney+ ist in mehrere Hubs aufgeteilt, sozusagen verschiedene Kanäle. Ihr findet sie auf der Startseite, klickt dort einfach auf das entsprechende Logo. Bei Star laufen vor allem hochkarätige Filme und Serien von 20th Century und ähnlichen großen Studios. ESPN ist ein US-amerikanischer Streaming-Service, der zu Disney gehört und auf den ihr mit dem Disney Bundle Zugriff erhaltet.

Ab 5. Januar

Ab 7. Januar

Ab 12. Januar

Ab 14. Januar

Ab 19. Januar

Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar - Das Making-of zu Hawkeye (Disney+ Original)

Ab 21. Januar

Believeland (ESPN / Star)

The Birth of Big Air (ESPN / Star)

Catholics vs. Convicts (ESPN / Star)

Elway to Marino (ESPN / Star)

Fernando Nation (ESPN / Star)

Four Days in October (ESPN / Star)

Free Spirits (ESPN / Star)

The Gospel According to Mac (ESPN / Star)

Guru of go (ESPN / Star)

The Hate U Give (Star)

Hot Tub: Der Whirlpool… Ist 'ne Verdammte Zeitmaschine (Star)

Into the Wind (ESPN / Star)

King's Ransom (ESPN / Star)

The Legend of Jimmy the Greek (ESPN / Star)

Playing for the Mob (ESPN / Star)

SEC Storied: Herschel (ESPN / Star)

Trojan War (ESPN / Star)

Youngstown Boys (ESPN / Star)

Ab 28. Januar

Neue Serien bei Disney Plus im Januar 2022

Ab 5. Januar

Big Sky, Staffel 2 (Star)

Dave, Staffel 2 (Star)

Schwarzmärkte hautnah mit Mariana von Zeller, Staffel 1 (National Geographic)

Ab 7. Januar

Touch, Staffel 1 & 2 (Star)

Ab 19. Januar

Queens, Staffel 1 (Star)

The World According to Jeff Goldblum - neue Folgen in Staffel 2 (Disney+ Original)

Family Guy, Staffel 19 (Star)

Ab 26. Januar