Warum bekommt The Acolyte keine Staffel 2? Jetzt verrät Disney den Grund für das Aus der Star-Wars-Serie

Bei der Einstellung von The Acolyte war laut Disney der finanzielle Faktor ausschlaggebend. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

The Acolyte hat bei Star-Wars-Fans unterschiedlichste Reaktionen hervorgerufen: Von großer Begeisterung, über ein müdes Schulterzucken bis zu blankem Entsetzen war so ziemlich alles mit dabei. Allerdings wurde bereits wenige Wochen nach dem Start der Serie bekannt: Es kommt keine zweite Staffel.

Zu kleine Quote, zu hohe Kosten bei The Acolyte

Eine offizielle Begründung dafür blieb bisher allerdings aus - zumindest bis jetzt. Gegenüber Vulture hat sich jetzt nämlich Alan Bergman, seines Zeichens Co-Vorsitzender bei Disney, dazu geäußert. Dabei bestätigt Bergman, dass für diese Entscheidung schlichtweg der finanzielle Faktor ausschlaggebend war:

[...] Wir waren mit der Performance [von The Acolyte] grundsätzlich zufrieden. Allerdings erreichte sie nicht die Zahlen, die sie hätte erreichen müssen, um in Anbetracht der Kosten eine zweite Staffel anzugehen. Das ist der Grund, warum wir [die Serie nicht verlängert haben].

Damit bestätigt der Co-Vorsitzende von Disney Entertainment, was im August 2024 der Branchen-Insider Jeff Sneider bereits durchblicken ließ: Zu wenige Zuschauer haben The Acolyte verfolgt, womit neue Staffeln vom Tisch waren.

1:50 The Acolyte - offizieller Trailer zur Prequel-Serie im Star-Wars-Universum

Andor war teurer - aber auch erfolgreicher

Tatsächlich handelt es sich bei The Acolyte um die bisher zweitteuerste Star-Wars-Serie unter Disney: Das Budget von insgesamt 180 Millionen US-Dollar wird nur von 250 Millionen für Andor überschattet. Allerdings verteilt sich das bei dem Prequel zu Rogue One auf mehr Folgen, während Andor gleichzeitig mit besseren Quoten daherkam.

Andor wird nun am 22. April 2025 mit einer zweiten und finalen Staffel bei Disney Plus fortgesetzt, während die Geschichte von The Acolyte erstmal unvollendet bleibt. Erst kürzlich sprach Qimir-Darsteller Manny Jacinto davon, dass mindestens drei Seasons geplant waren, bei denen der Sith Darth Plagueis eine größere Rolle hätte spielen sollen.

Fairerweise haben sich aber auch viele Fans gegen die Einstellung von The Acolyte und für eine Verlängerung der Star-Wars-Serie ausgesetzt: Auf sozialen Medien war der Schrei nach neuen Folgen groß, eine Petition konnte bis heute sogar über 80.000 Unterschriften sammeln.

So sieht aktuell die Zukunft von Star Wars aus

Währenddessen soll es für Skeleton Crew laut Bergman übrigens wieder besser laufen. Die Star-Wars-Serie kommt mit positiveren Reviews seitens Kritikern und auch Zuschauern daher und offenbar spiegelt sich das auch in den Quoten wider.

Damit dürften die Befürchtungen, um Skeleton Crew würde es schlechter als um The Acolyte stehen, zumindest vorerst vom Tisch sein. Ob die neueste Star-Wars-Serie eine zweite Staffel bekommen soll, ist im Moment allerdings nicht bekannt.

Interessiert ihr euch für die Zukunft des Sternenkriegs im Kino und bei Disney Plus, dann werdet ihr unter den Links oben fündig. So geht es 2025 mit Andor weiter, 2026 startet The Mandalorian im Kino und irgendwann soll die zweite Staffel von Ahsoka folgen. Alle weiteren Projekte findet ihr in unseren Übersichtsartikeln zu dem Thema.