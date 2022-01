Neu auf Netflix im Februar 2022: Alle Filme und Serien im Überblick

Wie jeden Monat fügt der Streaming-Dienst Netflix wieder einige neue Filme und Serien seinem Angebot hinzu. Nachdem im Januar schon die legendäre Comedy-Serie The Office endlich in der Bibliothek von Netflix landete, gibt es auch im Februar wieder viel zu lachen.

Wir listen euch alle Filme und Serien auf, die im Februar 2022 auf Netflix kommen. Außerdem haben wir die Highlights des Monats herausgesucht.

Film- und Serienhighlights im Februar 2022

Brooklyn Nine-Nine: Staffel 7

In Brooklyn Nine-Nine begleiten wir den Detective Jake Peralta (Andy Samberg) und seine Kollegen durch ihren Alltag in einem New Yorker Polizeirevier. Allerdings handelt es sich bei der von Kritikern und Zuschauern hochgelobten Show nicht um eine ernste Krimi-Serie sondern eine ziemlich unterhaltsame Komödie.

Darum geht's: Das Polizeirevier setzt sich aus einer bunten Truppe sympathischer, aber in ihren Eigenheiten vor allem lustiger Charaktere zusammen: So muss Jake etwa mit seiner perfektionistischen Kollegin Amy (Melissa Fumero) und dem auf Disziplin bedachten Captain Holt (Andre Braugher) auskommen, was wegen seiner chaotischen Art immer wieder zu Spannungen führt. Zur Seite steht dem Detective dagegen sein bester Freund Charles (Joe Lo Truglio), der im Gegensatz zu ihm sehr introvertiert und als echter Gourmet bekannt ist.

Über mehrere Staffeln hinweg wachsen die Polizisten jedoch beinahe zu einer Familie zusammen, die gemeinsam durch dick und dünn geht. Dabei scheut sich die Serie auch nicht, anspruchsvolle, bisweilen auch gesellschaftskritische Themen anzusprechen.

Nachdem schon 2019 die sechste Staffel von Brooklyn Nine-Nine auf Netflix erschien, können Fans ab 6. Februar endlich auch Staffel sieben des Comedy-Hits auf deutsch anschauen.

Rick And Morty: Staffel 5

Auch das zweite Highlight im Februar beansprucht die Lachmuskeln der Zuschauer. Allerdings bedient sich die amerikanische Zeichentrickserie Rick and Morty oft eines recht derben Humors, der deutlich unter der Gürtellinie geht.

Darum geht's: Bei den für die Serie namensgebenden Protagonisten handelt es sich um den genialen, aber alkoholabhängigen Wissenschaftler Rick und seinen einfältigen Enkel Morty, die im Original beide von Justin Roiland gesprochen werden. Regelmäßig tritt außerdem deren Familie auf, die sich aus Mortys Schwester Summer, seiner Mutter (und Ricks Tochter) Beth, sowie seinem Vater Jerry zusammensetzt.

Rick und Morty begeben sich mithilfe von Ricks Raumschiff und der von ihm erfundenen Portal-Gun, die Tore in andere Welten oder andere Orte öffnen kann, auf absurde Abenteuer. Kennzeichnend für die Serie ist ihr abgedrehter und teils grenzwertiger Humor, der aber durchaus im Gedächtnis bleibt - Stichwort Gurken-Rick. Dabei kommen aber auch die psychischen und persönlichen Probleme der Familienmitglieder zur Sprache, die immer wieder zu Konflikten führen.

Die fünfte Staffel von Rick and Morty wird ab 22. Februar auf Netflix verfügbar sein.

Neben diesen Highlights haben wir natürlich auch die Komplette Liste aller Filme und Serien, die im Februar 2022 zu Netflix kommen:

Alle neuen Filme auf Netflix im Februar 2022

Ab 1. Februar

Ab 2. Februar

Ab 4. Februar

Ab 8. Februar

Child of Kamiari Month

Ms. Pat: Y‘all Wanna Hear Something Crazy?

Ab 9. Februar

Ab 10. Februar

Ab 11. Februar

Ab 13. Februar

Ab 17. Februar

Fistful of Vengeance

Heart Show

Mo Gilligan: There‘s Mo To Life

Vergib uns unsere Schuld

Ab 18. Februar

Ab 20. Februar

Ab 23. Februar

Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten

Ab 25. Februar

Ab 26. Februar

Ab 28. Februar

Alle neuen Serien auf Netflix im Februar 2022

Ab 1. Februar

Gabby‘s Dollhouse, Staffel 4

Raising Dion, Staffel 2

The Apprentice: ONE Championship Edition, Staffel 1

Ab 2. Februar

Dunkle Leidenschaft, Staffel 2

MeatEater, Staffel 10, Teil 2

Ab 3. Februar

Ab 4. Februar

Süße Magnolien, Staffel 2

Ab 6. Februar

Ab 8. Februar

Liebe macht blind: Japan, Staffel 1

Ab 9. Februar

Catching Killers, Staffel 2

Ideias à Venda, Staffel 1

Only Jokes Allowed, Staffel 1

Ab 10. Februar

Bis dass das Leben uns scheidet, Staffel 1

Ab 11. Februar

Ab 14. Februar

Fishbowl Wives, Staffel 1

Treue, Staffel 1

Ab 15. Februar

Ridley Jones, Staffel 3

Ab 16. Februar

Ab 17. Februar

Der junge Wallander: Im Schatten des Todes, Staffel 2

Keeping Up with the Kardashians, Staffeln 9 und 10

Ab 18. Februar

Space Force, Staffel 2

The Cuphead Show, Staffel 1

Ab 22. Februar

Ab 25. Februar