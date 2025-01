Disney Plus im Februar 2025: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Im Februar 2025 erwartet euch der nächste Streich der Alles-steht-Kopf-Macher. Bildquelle: Disney+

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Im Februar 2025 könnt ihr euch dank Young Sheldon, dem ersten Teil der vierten Staffel Abbott Elementary sowie der neuen Pixar-Serie Win or Lose über die geballte Ladung Comedy freuen.

Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im Dezember hinzugefügt wurden, seht ihr dagegen in unserer Übersicht von letztem Monat.

Schnellnavigation:

Highlight im Februar 2025: Win or Lose - Staffel 1

Genre : Animation

: Animation Creator : Carrie Hobson, Michael Yates (II)

: Carrie Hobson, Michael Yates (II) Cast : Will Forte, Kyliegh Curran, Izaac Wang

: Will Forte, Kyliegh Curran, Izaac Wang Staffeln : 1

: 1 Auf Disney Plus ab: 19. Februar 2025

In Pixars neuer Serie Win or Lose begleitet ihr das Mittelschul-Softballteam The Pickles , das kurz vor einem entscheidenden Meisterschaftsspiel steht. Coach Dan (Will Forte) will seine Schützlinge unbedingt zum Sieg führen, doch bei einigen von ihnen scheint der Teamgeist auf der Kippe zu stehen. Wird er es schaffen, dass alle Beteiligten an einem Strang stehen und die Pickles die Meisterschaft gewinnen?

In acht Episoden verfolgt die Animationsserie das Geschehen aus unterschiedlichen Perspektiven der Kinder, Trainer und Eltern. Selbstzweifel und andere persönliche Probleme verleihen jedem Charakter eine Geschichte, die sie entweder zum Sieg antreibt oder davon fernhält. Der Trailer deutet darauf hin, dass ihr euch auf emotionale Tiefere freuen könnt, die mit einer Prise Humor und den für Pixar typischen hochqualitativen Animationen gespickt wird.

Win or Lose erscheint am 19. Februar 2025 auf Disney Plus.

2:10 Win or Lose: Der Trailer zur neuen Serie der Inside-Out-Macher verspricht Spaß für Groß und Klein

Neue Filme bei Disney Plus im Februar 2025

6. Februar The Kardashians – Staffel 6 (Reality-TV)

7. Februar Judge Dredd (Action/Sci-Fi) Der König der Löwen LIVE (Musical/Live-Event)

12. Februar Umami (Drama)

21. Februar Chris Distefano: It’s Just Unfortunate (Stand-Up Comedy)



Neue Serien bei Disney Plus im Februar 2025

1. Februar Young Sheldon – Staffel 1 bis 7 (Komödie)

5. Februar The Long Road Home – Staffel 1 (Dokumentation)

12. Februar Me & Mickey (Shorts) – Staffel 1 und 2 (Animation/Kinder) Harlem Ice – Staffel 1 (Dokumentation)

19. Februar 9-1-1: Lone Star – Staffel 5 (Action/Drama)

21. Februar A Thousand Blows – Staffel 1 (Drama/Historie)

26. Februar Abbott Elementary – Staffel 4 Teil 1 (Komödie) Marie Antoinette – Staffel 2 (Biopic/Drama) Alice in der Wunderland-Bäckerei – Staffel 2 (Animation/Kinder)



