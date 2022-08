Disney Plus im September 2022: Alle neuen Filme und Serien

Was für neue Filme und Serien gibt es im September 2022 auf Disney Plus zu sehen? Wie gewohnt geizt der Streamingdienst nicht mit neuen Inhalten, der Monat dürfte aber vor allem und wenig überraschend für Marvel- und Star Wars-Fans spannend werden. Was abseits davon ebenfalls auf Disney Plus landet, erfahrt ihr natürlich genauso in dieser Übersicht.

Eine Palette Geheimtipps gefällig? Dann werft ein besten Mal einen Blick in den Artikel von Peter: In seiner Sammlung schreibt er über die Filme und Serie, die ihn davon überzeugt haben, sein Disney Plus-Abo nicht zu kündigen.

Highlights auf Disney Plus im September 2022

Thor: Love and Thunder: Der vierte und aktuellste Film um Marvels Donnergott ist eigentlich erst am 8. Juli 2022 in den Kinos gestartet. Ab dem 8. September ist Thor: Love and Thunder bereits auf Disney Plus verfügbar - und damit nur zwei Monate nach seinem Leinwand-Debüt. Wer also bisher auf einen Kinobesuch verzichtet hat, muss nicht mehr lange warten, bis Thor auf heimischen Bildschirmen seine Axt Stormbreaker schwingt.

In Love and Thunder muss sich Thor (Chris Hemsworth) mit neuen Feinden und alter Liebe herumschlagen: der Schurke Gorr (Christian Bale) hat es auf die Götter des Marvel Cinematic Universe abgesehen, während Jane Foster (Natalie Portman) zurückkehrt und dabei sogar Hammer Mjölnir schwingt! Uns konnte Love and Thunder des Regisseurs Taika Waititi nicht in allen Belangen erzeugen, mehr erfahrt ihr in unserer ausführlichen und spoiler-freien Filmkritik.

Andor: Der Nachschub an neuen Star Wars-Serien reißt nicht ab. Am 21. September erscheint mit Andor ein weiteres Abenteuer im Krieg der Sterne-Universum, welches ein Prequel zum Kinofilm Rogue One: A Star Wars Story darstellt. Das dreht sich - wie der Name vielleicht schon verrät - um den Rebellenkämpfer Cassian Andor (Diego Luna) circa fünf Jahre vor den Ereignissen von Rogue One.

So richtig konkrete Details gibt es zur Handlung von Andor aktuell nicht, dafür zeichnen die ersten Trailer bereits ein recht deutliches Bild. Demnach erwartet uns eine düstere Star Wars-Serie, die sich zwischen Episode 3 - Die Rache der Sith und Episode 4 - Eine neue Hoffnung abspielt. Nicht nur Cassian Andor rebelliert gegen das Galaktische Imperium, wir werden wohl auch völlig neue Facetten einer unterdrückten Galaxie kennenlernen.

Alle neuen Filme auf Disney Plus im September 2022

Ab dem 7. September

The Birth of Valerie Venus

Da Yie

The Devil’s Harmony

Enjoy

Hard Way

Harbor

The Letter Room

Mumatar

Nimic

Patriot

Salam

We love Moses

Wren Boys

Ab dem 8. September

Die Simpsons: Willkommen im Club

Obi-Wan Kenobi: Die Rückkehr eines Jedi (Behind-the-Scenes-Dokumentation)

Thor: Love and Thunder

Pinocchio

Wedding Season

Ab dem 23. September

Rico, Oskar und das Herzgebreche

Rico, Oskar und der Diebstahlstein

Rico, Oskar und die Tieferschatten

Ab dem 30. September

Aftershock

Antonio ihm schmeckt’s nicht

Der Schlussmacher

Alle neuen TV-Serien auf Disney Plus im September 2022

Ab dem 7. September

DuckTales - Staffel 3

Europa von oben - Staffel 3

Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller - Staffel 10

Ab dem 8. September

Auf ins Abenteuer mit Bertie Gregory

Cars on the Road

Der Strand der Haie mit Chris Hemsworth

Growing Up - Staffel 1

Marvel Studios: Gemeinsam Unbesiegbar - The Making of Thor: Love and Thunder

Tierra Incognita - Staffel 1

Ab dem 14. September

American Crime Story - Staffel 1 und 2

Modern Family - Staffel 4-11

Ab dem 21. September

American Crime - Staffel 1-3

Andor

Super/Natural - Staffel 1

Rookie Cops - Staffel 1

Ab dem 22. September

The Kardashians - Staffel 2

Ab dem 28. September

Das schöne Amerika - Staffel 1

Death in Paradise - Staffel 11

The Old Man

Pistol

Auf welche neuen Filme und Serien freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!