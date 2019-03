Im Laufe des Jahres kommen mehrere Gratis-DLCs für Divinity: Original Sin 2 heraus, die euch unter anderem mit neuen Personalisierungs-Optionen für eure Charaktere versorgen. Der erste der »Geschenkbeutel«, wie Entwickler Larian Studios die Zusatzinhalte bezeichnet, ist bereits verfügbar.

Auf Twitter stellen die Entwickler mit einem Augenzwinkern klar, dass es sich dabei nicht um Lootboxen handele, schließlich sei kein Loot enthalten, sondern Geschenke. Lootboxen sind in der Videospielwelt zu einem geflügelten Wort avanciert und stehen in den Augen vieler Spieler oft für ungeliebte Monetarisierungspraktiken in Spielen.

Godwoken! We've just sent you our first Gift Bag for Divinity: Original Sin 2 which features character creation content automatically patched into the game for free. Not to be confused with Loot Boxes, Gift Bags are filled with gifts, not boxes filled with loot. pic.twitter.com/47duwGVHZM