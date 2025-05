Hat Larian gerade versehentlich Divinity 3 angekündigt? Chef-Entwickler äußert sich zu den Gerüchten

Ob sich alte Bekannte in einem eventuellen 3. Teil von Original Sin blicken lassen würden?

Woran arbeitet Larian nach Baldur’s Gate 3? Dazu ist aktuell so gut wie gar nichts bekannt – außer, dass es zwei neue Rollenspiele werden sollen. Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass eins davon ein neues Divinity wird und das hauseigene Fantasy-Universum weiterführt.

Aufmerksame Fans wollen einen frischen Hinweis dazu entdeckt haben. Doch der Director des Studios beeilt sich, die Hoffnungen direkt wieder zu dämpfen. Wir fassen zusammen, was da los ist.

Bei X (früher Twitter) heißt der offizielle Account des Studios @larianstudios. Kürzlich änderte sich das, auf einmal stand dort @divinity. Und das sorgte natürlich sofort für Gerüchte – war das ein versteckter, aber ziemlich eindeutiger Hinweis? Gar eine inoffizielle Ankündigung?

Keins von beidem, wie Director Michael Drouse in einem Post klarstellt, Vielmehr war es eine Fehlfunktion auf Seiten von X. Larian habe sich lediglich den Namen zurückgeholt, dabei sei dann der Account kurzzeitig umbenannt worden. Die Gründe erklärt er so:

Leider (je nach Sichtweise) ist dies nur ein Teil des Prozesses zur Bestandsaufnahme dessen, was wir besitzen und was wir in Bezug auf unsere IPs beansprucht haben und was nicht. Es hat sich herausgestellt, dass es eine gute Idee ist, die @s zu besitzen, die sich auf IPs beziehen, die einem selbst gehören. Zum Beispiel, um zu verhindern, dass Leute mit unserer Marke betrügen, usw. Twitter überträgt einen Haufen davon an uns, hat aber unerklärlicherweise diesen Account gegen den von Larian ausgetauscht.

Ich wünschte, es wäre aufregender, aber wir arbeiten immer noch an mehreren Projekten, erwartet in nächster Zeit keine Ankündigungen. Schon gar nicht, während ich um 1 Uhr morgens 1923 auf Paramount+ schaue. Aber wenn euch bald jemand von einem Larian-Account aus anschreibt, wisst ihr wenigstens, dass wir euch betrügen und nicht jemand anderes.