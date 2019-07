"Was haltet ihr von einem Story-getriebenen Singleplpayer Spin-Off zu The Division 2?" Diese Frage stellte vor Kurzem Julian Gerighty, Creative Director von Ubisoft, via Tweet all seine Follower (zugegeben in verkürzter Form). Und die Fans reagierten begeistert mit über 1.200 Likes und Hunderten Kommentaren.

Kommt also womöglich bald ein Solo-Spin-Off für Division 2? Vorerst noch nicht. Trotz aller Freude der Fans und obwohl zumindest der Creative Director gezeigt hat, dass er sich zumindest mal mit dem Gedanken auseinandersetzt, scheint bislang nichts dergleichen geplant zu sein.

Wie könnte so ein Spin-Off aussehen?

Ins Rollen gebracht hatte die Idee Tim Spencer (Level-Director bei TT Games), der bei Twitter seinen Gedanken zu einem Spin-Off freien Lauf ließ.

I love the idea of a single player narrative driven spin off of @TheDivisionGame. Focusing on an agent trying to get home to their family after being sent to NYC, during the SHD blackout from the fall of DC. TLOU x Division. @jgerighty — Tim Spencer (@ThatThereTim) July 13, 2019

"Ich liebe die Idee von einem Story-getriebenen Singleplayer Spin-Off zu The Division. Mit dem Fokus auf einem Agenten, der während dem SHD-Blackout durch den Niedergang DCs versucht, nach Hause zu seiner Familie in New York zu kommen. "

Im weiteren Verlauf holte er noch etwas aus und sponn die Idee weiter. Man könne etwa beleuchten, was die Agenten alles aufgeben und psychisch einstecken müssen. Darin stecke großes Potential, dunkle und epische Geschichten zu erzählen.

Nachdem die Fans so positiv auf die Idee reagierten, zeigte sich Julian Gerighty von Ubisoft durchaus offen für die Überlegung.

We have played as these agents for so long and know the lore. I think we feel such a connection and want to know their stories. Especially a first wave agent. To know the choices and sacrifices they had to make would be quite powerful. — Ozgeek77 [HGG] (@ozgeek77) July 13, 2019

Später stellte der Creative Director von Division 2 aber nochmal klar, dass wir uns aktuell noch keine allzu große Hoffnungen machen sollten. Es handelt sich offenbar ausschließlich um einen Wunschtraum, der sowohl Fans als auch Entwicklern zwar zusagt, aber bislang noch nicht in Arbeit ist.

Was sagt ihr zu der Idee? Würden euch solche Hintergrundgeschichten zu den Agenten interessieren? Schreibt uns gerne in den Kommentaren.