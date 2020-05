Doom Eternal bekommt heute neue Inhalte - und die sorgen für Streit. Eigentlich hätte das Update nur neuen Content bringen sollen, wie etwa eine spezielle Art des New Game +, außerdem ein überarbeiteter Anti-Cheat-Schutz für den Multiplayer.

Doch genau führt zu Stunk. Grund für die Aufregung ist eine potenziell schädliche Software, die mit dem neuen Update kommt und deutlich mehr Zugriff auf eure Daten erlaubt, als eigentlich angemessen wäre. So zumindest die Kritik.

Der Patch erweitert in erster Linie den Singleplayer. Ab jetzt wird euer Slayer noch mächtiger: Im Laufe des Spiels könnt ihr in Doom Eternal aufleveln und euren Charakter somit bis auf Level 250 bringen. Habt ihr diesen Meilenstein erreicht, erhaltet ihr ab sofort ein sogenanntes Echelon. Das könnt ihr wiederum einsetzen, um euch auf Level 1 zurück zu katapultieren, im Gegenzug bekommt ihr aber eine neue Insignie geschenkt.

Ihr fangt mit dem Leveln also wieder von vorne an und werdet so stärker als je zuvor. Das könnt ihr mehrmals machen, die Spielzeit wird somit also nochmal ordentlich verlängert. Euren Fortschritt und eure bis dahin erhaltene Ausrüstung behaltet ihr dabei aber natürlich. Dieses Feature fehlte im ursprünglichen Doom Eternal logischerweise:

Daneben erwarten euch auch noch eine ganze Palette kleiner Problembehebungen und Performance-Verbesserungen, allerdings auch eine weitere große Neuerung: Ähnlich wie eine Mischung aus Dark Souls und Mittelerde: Mordors Schatten können Gegner, die euch besiegt haben, nun im Rang aufsteigen und erscheinen als stärkere Versionen im Spiel anderer Spieler.

Die bekommen dafür dann enorme Mengen Leben, Rüstung und Munition. Wie genau das System funktioniert, erklärt Kollege Mathias euch in seinem Artikel zu den neuen Funktionen des Updates.

Unsichere Software sorgt für reichlich Ärger

Darüber hinaus bringt das Update die Implementierung der Software Denuovo Anti-Cheat ins Spiel, die die Fairness im Online-Modus Battlemode aufrecht erhalten soll. Ab sofort ist es nicht mehr möglich, das Spiel ohne die Software zu spielen. Wie Bethesda erklärt, startet der Treiber, sobald das Spiel gestartet wird. Und endet, sobald es »aus welchen Gründen auch immer« geschlossen wird. Also auch nach Crashes.

Denuvo sorgt für Streit: Denuvo Anti-Cheat hat nämlich einen ganz entscheidenden Unterschied zum eigentlich üblichen Denuovo Anti-Temper. Letzteres verschleiert euren Code beim Spielen und macht es somit deutlich schwerer für Hacker, an eure Daten zu kommen. Einziger Nachteil sind dabei minimale Einbußen bei der Performance.

Sicherheit in Gefahr: Denuovo Anti-Cheat hingegen hat auch das Ziel, euch vor Internet-Piraterie zu schützen, besitzt dabei aber eine massive Sicherheitslücke. Die Software läuft nämlich auf dem sogenannten Kernel Level Ring-0, was im Klartext bedeutet, dass es die absolut höchste Privileg-Stufe auf euren Rechner hat. Sollte es also jemand schaffen, die Software zu korrumpieren, wäre auch euer gesamter Rechner und alle darauf befindlichen Daten betroffen.

Wieso schafft es diese Sicherheitslücke ins Spiel?

Die Community scheint sich einig, dass die Entwickler damit keinerlei bewussten Schaden anrichten wollten, fordern aber gleichzeitig das sofortige Abschalten der Software. In einem Forenbeitrag auf der offiziellen Website von Bethesda kommentierte ein Nutzer:

"Ich stimme zu, dass aufgrund des weit verbreiteten Betrugs im Mehrspielermodus eine Anti-Betrugslösung implementiert werden musste; allerdings ist Denuovo Anti-Cheat aus Sicht der Sicherheit, des Datenschutzes und der Stabilität eine der invasivsten Softwarekomponenten, die ihr auf eurem Rechner haben könnt. "

Zwar heißt es in den offiziellen Patchnotes in Bezug auf den Datenschutz von den Entwicklern selbst:

"Denuvo Anti-Cheat macht keine Screenshots, scannt nicht euer Dateisystem oder streamt Shellcode aus dem Internet. Die Software kann jederzeit über den Dialog »Programme hinzufügen oder entfernen« deinstalliert werden."

Das besänftigt die Kritiker allerdings kaum. Immerhin könnte ein Crash des Programms zur völligen Unbrauchbarkeit eures Computers führen und weitere schlimme Schäden anrichten, unabhängig davon, ob es das soll oder nicht. Besonders bemängelt wird, dass die Spieler darüber nicht unterrichtet wurden. Stattdessen wurde die Software einfach unter dem Radar mit dem Update hinzugefügt. Laut dem Verfasser des Beitrages ist dies »inakzeptabel«.