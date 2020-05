Einige Spieler von Doom Eternal waren mit dem Soundtrack des Ego-Shooters nicht zufrieden. Unter anderem auch der Komponist des Spiels Mick Gordon selbst. Der kritisierte den Entwickler id Software sogar öffentlich für die Qualität des fertigen OST und gab an, »nie wieder mit ihnen zusammenarbeiten« zu wollen.

Nun erzählt das Entwicklerstudio seine eigene Version der Ereignisse und eröffnet im selben Atemzug, dass sie selbst für geplante DLCs für Doom Eternal nicht mit Mick Gordon kollaborieren werden.

Ids Executive Producer Marty Stratton zufolge sei man über die negativen Aussagen des Komponisten »sehr erstaunt«. Ihm zufolge sei es nie zu kreativen Differenzen gekommen, Mick Gordon sollen »alle möglichen Freiheiten« für die Komposition des Doom-Eternal-Soundtracks zugestanden sein. Probleme mit dem OST ergaben sich jedoch durch andere Komplikationen.

Schwierigkeiten bei der Produktion: Mick Gordon bat laut dem Studio während der Entwicklung mehrmals um zusätzliche Zeit für die Abgabe seiner Arbeit, um seine eigenen Qualitätsmaßstäbe erfüllen zu können. Ein Anliegen, dem id zustimmte. Das sorgte jedoch für eine »schwierige Situation«, da man sich an Deadlines für den finalen Release des Spiels halten musste.

Eigener OST als Ausweg: Da sich id unsicher war, ob Mick Gordon seine Stücke rechtzeitig abgeben kann, beauftragte man intern den Lead Audio Designer Chad Mossholder ebenfalls mit der Erstellung von Songs für den Soundtrack. Da im Regelfall allerdings nur der Komponist selbst Zugriff auf die Originalversion seiner Stücke hat, nutzte Mossholder bereits komprimierte Baustücke als Grundlage dafür.

Here's a comparison between the original BFG Division from Doom 2016's official soundtrack (left) vs. the BFG 2020 remix on Eternal's soundtrack from today (right).



Notice how the wavelengths in BFG 2020 form a nearly perfectly straight bar vs. the original with more definition pic.twitter.com/TCJRdOe1Yf