In Doom Eternal gibt's doch eine Pistole, aber nur mit einem Trick

In Doom Eternal steht euch ein recht umfangreiches Waffenarsenal zur Verfügung: Von einer Kettensäge, über Schrotflinten bis hin zur berüchtigten BFG-10000. Im Gegensatz zu den Vorgängern gibt es allerdings keine Pistole. Oder zumindest dachte man das. Denn in Wirklichkeit hat der Entwickler sie nur deaktiviert.

Die Pistole aus Doom Eternal hat zwei unterschiedliche Feuermodi: Einen Einzelschuss und einen Burst-Schuss, der drei Kugeln auf einmal abfeuert. Im Gegensatz zu den Vorgängern besitzt sie jedoch nicht unendlich Munition und greift auf die selben Kugeln zurück wie die Autocannon.

You've probably heard by now that DOOM Eternal originally had a pistol and YES it's still in the game and accessible via console commands (with Cheat Engine)



I've heard it was scrapped because it didn't really fit the combat flow.



Still pretty sweet looking. pic.twitter.com/FZFmrhQwCB