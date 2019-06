Überraschend still und leise hat Bethesda zwei geplante DLCs für Doom Eternal angekündigt - indem sie einfach in der Steam-Beschreibung aufgetaucht sind! Und zwar im Text für die Deluxe Edition des Spiels. Sie gewährt Zugang auf den Season Pass des Spiels (den ersten zumindest, er heißt hier Year-One-Pass - es könnte also auch noch ein zweiter kommen) und der wird wie folgt beschrieben:

"Zugriff auf zwei Kampagnen-Add-ons, die innerhalb eines Jahres nach Release von DOOM Eternal erscheinen. Mit dabei: Neue Perspektiven und neue Spielstile. Erleben Sie die kataklysmischen Ereignisse, durch die die Dämonen die Erde zu Fall brachten."

Mehr Details gibt es bislang noch nicht. Es ist also unklar, wie groß diese Erweiterungen tatsächlich werden. Add-On suggeriert einen größeren Umfang als einfach nur ein DLC, aber diese Bezeichnungen sind in den letzten Jahren zunehmend verschwommen und verschmolzen. Möglich ist, dass die beiden Pakete zusammen eine Geschichte erzählen. Dabei scheint es sich um die Vorgeschichte von Doom Eternal zu handeln, denn das spielt nach dem Fall der Erde an die Dämonen.

Außerdem deutet die Beschreibung stark auf eine eigene Spielfigur hin. Zum einen, weil von neuen Perspektiven und Spielstilen die Rede ist, zum anderen, weil der Doom-Slayer erst nach dem Fall auf die Erde zurückkehrt.

Neben dem Year-One-Pass enthält die Digital Deluxe Edition obendrein einen dämonischen Slayer-Skin und das Klassische-Waffen-Sound-Pack, das allen Knarren Retro-Soundeffekte verleiht. Wer sich schon mal einen ersten Eindruck vom Spiel machen, dem empfehlen wir unsere Preview zu Doom Eternal - denn wir haben es bereits gespielt!