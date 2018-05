Dota 2 bekommt ein einen Modus, der stark an Battle Royale erinnert. »The Underhollow« ist Teil des Batte Pass »The International 2018« und lässt Spieler in Dreierteams auf schrumpfendem Raum gegeneinander in einer Jagd nach Käse antreten.

"Kämpft euch durch ein Labyrith aus Monstern, Wunder und vielen anderen Drei-Spieler-Teams und sucht nach Roshans seltensten Käsen, um das Last-Team-Standing zu werden. Ihr müsst euch vorsichtig bewegen, um die XP und das Gold zu bekommen, um eure Gegner besiegen zu können. Aber lasst euch nicht zu lange Zeit, denn der Käserausch lässt die Höhlen in Richtung des Zentrums einstürzen."

Nun hat sich also auch Valve dazu entschlossen, eine eigene Interpretation des derzeit sehr beliebten Battle-Royale-Modus zu entwickeln. Anders als bei den Shootern PUBG und Fortnite, findet der Überlebenskampf diesmal in der Umgebung des MOBA Dota 2 statt. Wie bei Inhalten des vorangegangenen Battle Pass, ist es wahrscheinlich, dass sie nur für den Zeitraum einer Saison verfügbar sein werden.

Zudem bringt der Battle Pass weitere Modi, Features und Goodies, darunter der »Mutation Mode«, ein ungewerteter Modus mit zufälligen Gameplay-Modifikatoren. Alle Gimmicks im »The International 2018«-Batttle-Pass könnt ihr auf der offiziellen Dota-Website nachlesen.