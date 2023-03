Olympisches Komitee legt offizielle Spiele für E-Sport fest, ernet dafür viel Kritik

Keine etablierten E-Sports-Spiele, sondern Mobile-Titel. Die Olympic Esports Series 2023 steht gerade in scharfer Kritik. Bildquelle: IOC.

Videospiele werden tatsächlich Teil der Olympischen Spiele - und zwar im Zuge der sogenannten Olympic Esports Series 2023. Allerdings nicht so, wie es sich zahlreiche Fans und Beteiligte der E-Sport-Szene vorgestellt oder zumindest erhofft haben. Denn statt auf etablierte Titel setzt das Event vor allem auf Sportsimulationen. Dafür gibt’s Kritik.

Was ist die Olympic Esports Series überhaupt?

Darum geht’s: 2021 gab es mit der Olympic Virtual Series ein erstes offizielles Videospielevent, das vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) veranstaltet wurde. Das geht jetzt mit der Olympic Esports Series 2023 in die nächste Runde, die bereits Ende letzten Jahres angekündigt wurde.

Die Olympic Esports Week wird jetzt vom 22. bis 25. Juni 2023 in Singapur ausgetragen. Dabei dürfen übrigens nicht nur professionelle E-Sportler, sondern auch Hobbyspieler teilnehmen - bis auf zwei Ausnahmen zumindest. Am 1. März beginnt die Qualifikationsphase

Was für Spiele sind involviert? Welche Spiele Teil der Olympic Esports Series werden, steht bereits fest. E-Sportler sollen sich in insgesamt neun Disziplinen messen dürfen:

Tic Tac Bow - Bogenschießen

WBSC eBaseBball Power Pros - Baseball

Chess.com - Schach

Zwift - Radfahren

Just Dance - Tanzen

Gran Turismo - Motorsport

Virtual Regatta - Segeln

Virtual Taekwondo - Taekwondo

Tennis Clash - Tennis

Dafür gibt’s jetzt Kritik

Die Auswahl der Spiele: Wie ihr vielleicht schon der Liste entnehmen könnt, handelt es sich bei den offiziellen Spielen der Olympic Esports Series 2023 nicht gerade um etablierte oder klassische Titel der E-Sports-Szene. Stattdessen setzt die IOC auf Spiele, die sich sehr nah an ihren analogen Gegenstücken befinden.

Währenddessen sucht man große und erfolgreiche E-Sport-Spiele wie CS:GO, League of Legends, Dota 2, Valorant oder Rocket League vergeblich. Und das sorgt bei Fans sowie Vertretern der E-Sports-Szene natürlich für Unverständnis und Kopfschütteln.

Das sagen Experten: Sportschau.de zitiert Präsidenten des eSport-Bund Deutschland (ESBD) Daniel Luther: Die Auswahl der Disziplinen zeigt ganz klar, dass die überwältigende Mehrheit des etablierten E-Sports bewusst ignoriert wird. Es ist ein erster kleiner Schritt, aber kein überzeugender.

Außerdem schreibt beispielsweise auch der CS:GO Trainer Casper Due unter der Bekanntgabe des offiziellen Olympia-Twitter-Accounts: Eine weitere Hammer-Entscheidung von willkürlichen Beratern mit absolut keinerlei Einblick darin, was E-Sports ist.

Die E-Sports-Moderatorin Frankie Ward meldet sich ebenfalls zu Wort: Dies sind, mit der Ausnahme von Gran Turismo und bis zu einem gewissen Punkt Just Dance, keine etablierten Sportarten. Nennt es vielleicht nicht E-Sport, sondern virtuelles Event.

Der australische Schwimmer und Sieger der 2020 Tokyo Paralympics Rowan Crothers schreibt außerdem:

Ich bin ein Sieger der Paralympics und der schnellste Schwimmer mit körperlichen Einschränkungen der Welt. Ich werde allerdings nie gut genug sein, um ein olympischer Schwimmer zu werden. In E-Sports kann ich auf dem höchsten Level mit und gegen körperlich fähige Spieler antreten. Aber das hier ist nicht E-Sport. Das ist virtueller traditioneller Sport.

Übrigens sind das nicht die einzigen Umstände, die an der Auswahl Olympic Esports Series 2023 kritisiert werden. So ist etwa das Bogenschießen-Spiel Tic Tac Bow ein Mobile-Game, das zum aktuellen Zeitpunkt noch gar nicht auf Apple- und iOS-Geräten verfügbar ist. Und wie unter anderem ein Erfahrungsbericht des Wasted-Magazins zeigt, setzt Tennis Clash - ebenfalls ein Mobile-Spiel - teilweise auf aggressive Mikrotransaktionen,

Was haltet ihr von der Olympic Esports Series und den involvierten Spielen, die offiziell vorgestellt wurden? Was für E-Sports-Titel würdet ihr euch stattdessen wünschen? Verfolgt ihr E-Sports allgemein, spielt sogar selbst oder könnt damit gar nichts anfangen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!