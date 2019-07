Vom 20. bis 25. August 2019 findet das Dota 2 International 2019 statt. Bereits 2018 stellte das E-Sport-Turnier beim Preisgeld einen neuen Rekord in Höhe von 25,5 Millionen Dollar auf. Diesen eigenen Rekord hat das International 2019 nun bereits nach der Hälfte der Finanzierungszeit gebrochen, wie der aktuelle Zählerstand des Preispools zeigt.

Vor einem Jahr wurde die Summe nach 110 Tagen erreicht. 2019 hat das Turnier diese Marke bereits nach 55 Tagen durchbrochen. Die schlussendliche neue Rekordsumme ist also noch offen.

Löst Dota 2 den Fortnite World Cup ab? Vom 26. bis 28. Juli findet das Finale des Fortnite World Cup statt. Dort geht es insgesamt um ein Preisgeld in Höhe von 30 Millionen Dollar und somit um das bisher höchste in der Geschichte des E-Sports. Den Rekord könnte Epic Games allerdings schnell wieder verlieren, da für das Dota 2 International 2019 noch einige Zeit bleibt, um den Preispool zu erhöhen.

Dota 2 Battle Pass finanziert Preisgeld

Seit Mai gibt es den Battle Pass zum Dota 2 International 2019. Dieser beinhaltet einen neuen Spielmodus, lebendige Türme, Verbrauchsgüter, eine Mentor-Herausforderung und eine Vielzahl exklusiver Belohnungen.

Preisgeld für das International 2019: 25 Prozent der Einnahmen aus dem Battle Pass fließen in den Preispool für das Dota 2 Turnier. Dazu kommen 1,6 Millionen Dollar als Basisbetrag von Valve. In Kürze wird das Sonderevent »Wrath of the Mo'rokai« verfügbar, das es exklusiv für Besitzer des Battle Pass gibt. Somit ist davon auszugehen, dass noch einige Battle Pässe verkauft werden.

Die Kosten des Battle Pass liegen zwischen 10 Dollar und 45 Dollar. Je nachdem, für welche Variante und welchen Ausgangslevel man sich entscheidet.

