Dass es knapp wird, hatte sich bereits abgezeichnet: Der Preispool der Dota-2-Meisterschaft The International 2018 (TI8) ist ganz nah an der Summe des Vorjahres. Knapp 25 Millionen sind schon zusammengekommen und es bleiben noch wenige Tage, um das Preisgeld des TI7 zu überholen.

Der Löwenanteil der astronomischen Summe wurde durch die Crowdfunding-Kampagne eingenommen. So können Spieler stets über den Kauf des aktuellen Battle Pass für Dota 2 zum Preisgeld-Pool des jeweiligen Internationals beisteuern. 25 Prozent der Erlöse flossen direkt in die Siegerprämien des TI8. Doch nicht nur die Fans tragen das Turnier: 1,6 Millionen Dollar stammen von Entwickler Valve.

Die ersten sechs Plätze des TI8 kassieren Millionen-Preisgelder, das Siegerteam findet, wie beim TI7, über 10 Millionen Dollar auf dem nächsten Kontoauszug. Hier kommt ihr zur offiziellen Website des Dota 2 International-Turniers.

Die Gruppenphase des TI8 läuft bereits und mündet nach dem Wochenende direkt in der heißen KO-Phase. Selbstverständlich geben sich wieder bekannte E-Sport-Teams wie Fnatic, Team Liquid und Virtus.Pro die Ehre. Beim letztjährigen Dota-2-International konnte Team Liquid die Schüssel erobern und das sagenhafte Preisgeld von fast 11 Millionen Dollar einstreichen.

Wer dieses Jahr das Rennen macht, ist freilich noch offen. Noch heute und morgen findet die Gruppenphase statt, die Hauptveranstaltung läuft vom 20. bis 25 August in der Rogers Arena im kanadischen Vancouver.

Zuschauen könnt ihr via Twitch oder per Steam-Übertragung.

