Der Protopass von Dota Underlords ist da: Das bekommt ihr alles gratis

Nach noch einem weiteren Tag Verspätung erschien das neueste Update für Dota Underlords heute Nacht gegen 1 Uhr deutscher Zeit. Die kompletten Patchnotes hat Valve auf der offiziellen Seite des Autochess-Spiels veröffentlicht. Die größte Neuerung ist der Proto-Battle-Pass.

Wie in vielen anderen Spielen könnt ihr jetzt auch in Dota Underlords eine Reihe von Herausforderungen abschließen und euch so zahlreiche kosmetische Belohnungen verdienen. Alle Beta-Tester des Spiels bekommen den Proto-Pass geschenkt. Erst ab Staffel 1 wird er kostenpflichtig sein.

Der Protopass im Detail

Insgesamt gibt es im Proto-Battle-Pass 25 Level. Die steigt ihr auf, indem ihr XP sammelt. Erfahrungspunkte bekommt ihr nicht nur durch tägliche und wöchentliche Herausforderungen, sondern auch durch die Matches selbst: Jedes Hardcore Botmatch und jede Runde im Multiplayer-Modus gibt euch XP.

Als Belohnungen gibt es ausschließlich kosmetische Gegenstände wie neue Spielfelder, besondere Effekte für Siegesserien und Respawns sowie Banner, Standarte, Yo's, Portrait-Ringe und Feuerwerke. Da es sich um einen ersten Test für den Battlepass handelt, bittet Valve ausdrücklich um Feedback. Das könnt ihr über die offizielle Seite einreichen.

So sehen die Aufgaben aus

Im folgenden findet ihr einige Beispiele für die Aufgaben. Die Liste ist nicht komplett, sondern soll euch nur ein Gefühl dafür vermitteln, was ihr für die Herausforderungen tun müsst.

Beschwöre 50 Einheiten - 250 XP

Weiche 200 Angriffen aus - 250 XP

Richte 50.000 magischen Schaden an - 250 XP

Stiel gegnerischen Einheiten insgesamt 2.000 Lebenspunkte - 250 XP

Die Belohnungen

- Banner: Emerald Dawn Feuerwerkeffekt: Light the Way Standarte: Good Prospects Spielfeld: Path to Sunbreeze Profilring: Simple Signage Banner: See you in the Mourning Yo: Ow! Standarte: A new Standard of War Teleporteffekt: Bootlegger Entrance Profilring: Geometric Frame Banner: Crimson Welcome Win-Streak-Effekt: You're on Fire! Standarte: Light my Candle Yo: Oi Profilring: Crafted Frame Banner: Hobgen Ascendant Feuerwerkeffekt: Romance in the Air Standarte: Fae Fire Yo: Hot! Profilring: Opulent Frame Banner: The Lord's Banner Teleporteffekt: Verdant Entrance Standarte: Jull's Flame Win-Streak-Effekt: Beep Boop

Nächste Woche soll bereits ein weiteres Update für Valves Autochess folgen. Dann stehen größere Änderungen am Balancing an. Unter anderem laufen die Kämpfe dann symmetrisch ab. Für die etwas weiter entfernte Zukunft hingegen sind nicht nur neue Helden, sondern auch ein Turbomodus geplant.