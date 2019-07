Erst kürzlich gab es neben Hinweisen auf neue Spielmodi auch einen darauf, dass Sven einer der nächsten Helden in Dota Underlords sein wird. Nun tauchen die Namen einer ganzen Reihe weiterer Kämpfer in den Dateien auf. Gut möglich, dass die gemeinsam mit dem abtrünnigen Ritter reinrotieren.

Kein Helden-Overkill: In Valves Autochess-Variante könnt ihr euer Team derzeit aus 60 Helden zusammenbauen. Die Anzahl wird sich jedoch nicht erhöhen. Jede neue Season werden alte Helden, Allianzen und auch Items entfernt und neue hinzugefügt werden. Bisher ist unbekannt, wer mit dem Start von Season 1 verschwindet.

Diese Charaktere könnten bald kommen

Es gibt die Vermutung, dass Valve einfach nur die Informationen weiterer Helden aus Dota 2 importiert hat. Immerhin hat jeder Charakter des MOBAs die Chance, auch in Underlords zu erscheinen. Das ist jedoch unwahrscheinlich.

Denn die Werte der einzelnen Kämpfer unterscheiden sich in Dota 2 und Dota Underlords. Die folgenden Einheiten werden in den Dateien genannt, tauchen aber noch nicht im Spiel auf. Wir listen sie mit ihren Fähigkeiten aus Dota 2 auf. In Underlords werden die Kämpfer jedoch nicht alle ihre Angriffe haben.

Raigor Stonehoof, the Earthshaker

Ein Nahkämpfer der auf eine Reihe von AoE-Angriffen setzt.

Angriffe in Dota 2:

Fissure: Erzeugt eine unpassierbare Linie. Alle Feinde die sich auf ihr befinden werden betäubt und nehmen Schaden.

Enchant Totem: Das Totem von Earthshaker fügt beim nächsten Angriff mehr Schaden zu.

Echo Slam: Wellen bewegen sich durch den Boden und Schaden allen Feinden die sie treffen.

Lion, the Demon Witch

Ein offensiver Zauberer, der aus der Entfernung angreift.

Angriffe in Dota 2:

Earth Spike: Gegner im Pfad der Stacheln werden in die Luft geworfen, betäubt und nehmen Schaden.

Hex: Verwandelt einen Feind in eine harmlose Kreatur.

Mana Drain: Saugt Mana von Feinden ab.

Finger of Death: Fügt einer einzelnen Einheit großen Schaden zu.

Azwraith, the Phantom Lancer

Ein besonders flinker Nahkämpfer.

Angriffe in Dota 2:

Spirit Lance: Schadet einen Gegner und verlangsamt ihn. Zudem beschwört die Fähigkeit eine Phantomeinheit.

Doppelganger: Der Phantom Lancer verschwindet kurz und beschwört zwei Doppelgänger.

Phantom Rush: Der Held stürmt schnell auf sein Ziel zu und bekommt einen Geschwindigkeitsboost.

Dota Underlords - Screenshots ansehen

Raijin Thunderkeg, the Storm Spirit

Ein Fernkämpfer, der seine Feinde mit Blitzen angreift.

Angriffe in Dota 2:

Static Remnant: Erzeugt ein Abbild des Storm Spirit, das explodiert, sobald sich Feinde nähern.

Electric Vortex: Zieht einen Feind an die Position des Storm Spirit.

Ball Lightning: Der Storm Spirit verwandelt sich in eine elektrische Kugel, die allen Feinden Schaden zufügt.

Shandelzare, the Vengeful Spirit

Ein Fernkämpfer, die ihr eigenes Team bufft und das der Gegner schwächt.

Angriffe in Dota 2:

Magic Missile: Ein magisches Geschoss, das Feinden schadet und sie betäubt.

Wave of Terror: Alle Feinde in der Reichweite dieser Attacke verlieren Rüstung.

Vengeance Aura: Eine Aura, die den Schaden aller Verbündeten in ihrer Reichweite erhöht.

Nether Swap: Tauscht die Position mit einer beliebigen Einheit.

Zeus, the Lord of Heaven

Ein Fernkämpfer der sich vor allem darauf konzentriert, ganze Gruppen von Feinden zu erledigen.

Angriffe in Dota 2:

Arc Lightning: Ein Blitz, der von Feind zu Feind springt.

Lightning Bolt: Der nächste Feind wird von einem Blitz getroffen.

Thundergod's Wrath: Alle feindlichen Helden werden von einem Blitz getroffen.

Nimbus: Erzeugt eine Sturmwolke irgendwo auf der Karte, die alle Feinde in der Umgebung mit Lightning Bolt angreift.

Derzeit läuft die Pre-Season von Dota Underlords, die Valve für Testzwecke nutzt. Erst letzte Woche passte der Entwickler das Balancing des Spiels mit einem Patch an. Nächste Woche will man das Rankingsystem durchsichtiger gestalten. Und noch im Laufe des Tages soll zudem ein weiteres Update erscheinen.

Video: Auto Chess ist der neue Online-Hype. Warum?