Eine der besten Fantasy-Reihen wird jetzt neu verfilmt - nur fünf Jahre nach dem letzten Teil und vom selben Regisseur

Der letzte Teil von Drachenzähmen leicht gemacht hat keine fünf Jahre auf dem Buckel, trotzdem kommt schon jetzt die Neuauflage. Die hebt sich aber merklich von den vorangegangenen drei Filmen ab: Statt neuen Animationsfilmen steht jetzt ein Live-Action-Remake an.

Bei dem bahnbrechenden Erfolg von How to Train a Dragon dürfte das aber eigentlich niemanden verwundern. Seit dem Start der Reihe im Jahr 2010 konnte das Fantasy-Franchise über 1,6 Milliarden US-Dollar einspielen (via Box Office Mojo). Bei Kritikern und Fans kommt jeder einzelne Film durch die Bank gut an, so kommt zum Beispiel jeder Teil bei Rotten Tomatoes auf mindestens 90 Punkte.

Jetzt wollen Drachen in echt gezähmt werden

Die Realverfilmung von Drachenzähmen leicht gemacht soll nun am 12. Juni 2025 in den deutschen Kinos starten, die Dreharbeiten laufen bereits. Und mit Regisseur Dean DeBlois übernimmt die sogar der Macher der drei Animationsfilme persönlich. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte DeBlois auf Social Media erste Bilder vom Set:

Mit Dean DeBlois kehrt übrigens nicht der einzige Veteran des Originals für die Neuauflage von Drachenzähmen leicht gemacht zurück: Gerard Butler (300, Gesetz der Rache) verkörpert abermals Wikinger-Häuptling Haudrauf (im Englischen als Stoick bekannt).

In die Rolle von Hicks schlüpft diesmal Mason Thames (The Black Phone), während Nico Parker (The Last of Us) die Rolle von Astrid übernimmt. Nick Frost (Shaun of the Dead) ist als Wikinger Grobian (im Englischen Gobber) dabei.

Falls ihr jetzt ein klein wenig nostalgisch werdet, findet ihr hier den offiziellen Trailer zum dritten und bis dato letzten Teil der Animationsfilm-Reihe. Zum Streaming steht Drachenzähmen leicht gemacht aktuell im Abo von Wow und Sky Go zur Verfügung, bei Amazon Prime Video und Apple TV müsst ihr dafür extra zahlen.

