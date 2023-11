2023 floppte einer der besten Fantasy-Filme überhaupt, doch auch der Star glaubt fest an eine Fortsetzung

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben war an den Kinokassen (leider) kein Erfolg vergönnt. Bildquelle: Paramount

Rollenspiel-Fans und vielleicht sogar Liebhaber von Baldur's Gate bekamen 2023 eine wirklich gelungene Filmadaption von Dungeons & Dragons aufgetischt. Doch trotz positiven Feedbacks von Kritikern wie Fans (bei Rotten Tomatoes steht der Film zum Beispiel bei über 90 Prozent) floppte Ehre unter Dieben an den Kinokassen.

Bei einem Budget von 150 Millionen US-Dollar konnte Dungeons & Dragons weltweit nur 200 Millionen einspielen (via Box Office Mojo) - und hat damit für das Filmstudio Paramount wahrscheinlich sogar Verlust gemacht. Denn eine Faustregel besagt: Damit ein Film nicht ins Minus kommt, muss er an den Kinokassen mindestens das Doppelte seines Budgets einspielen.

Zumindest der Star glaubt an D&D2

Die Chancen für einen Dungeons & Dragons 2 stehen damit entsprechend schlecht. Doch vielleicht müssen die Fans die Hoffnung nicht aufgeben. Denn Chris Pine - dem Darsteller des Barden Edgin Darvis - im Interview mit GamesRadar zufolge könnte eine Fortsetzung tatsächlich kommen. Zumindest er zeigt sich diesbezüglich zuversichtlich und will Gerüchte um ein D&D2 gehört haben.

Von einer offiziellen Bestätigung ist das natürlich weit entfernt und Fans sollten sich definitiv nicht zu früh freuen. Im Juli 2023 hatte aber auch der Paramount-Chef Brian Robbins nicht ausgeschlossen, dass Dungeons & Dragons 2 kommen könnte - allerdings nur unter einer ganz bestimmten Bedingung: Das Sequel müsste günstiger als der vorangegangene Teil ausfallen.

1:48 Dungeons & Dragons: Letzter Trailer zeigt, wie man eine Totenbeschwörung gründlich versaut

Da Dungeons & Dragons zwar an den Kinokassen enttäuschte, aber sich dafür im Heimkino als kleiner Hit herausstellte, dürfte Paramount nochmal stärker über eine potenzielle Fortsetzung nachdenken. Und wir sind uns sicher: Sollte ein zweiter D&D-Film tatsächlich kommen, würde das nicht nur Steffi begeistern!

Stephanie Schlottag Das meint unsere Expertin: Für einen zweiten Teil von Honor Among Thieves würde ich mein liebstes Würfelset opfern! Denn der Film war eine wundervolle Liebeserklärung von Nerds für Nerds. Die Macher haben eindeutig exakt verstanden, was Pen & Paper so besonders macht und welche Art von perfektem Chaos mit Freunden am Spieltisch entsteht. Ich wünschte, so viel Liebe und Respekt für die Vorlage würde in Filmen viel öfter durchschimmern.



Meiner Meinung nach hätte der Film deutlich mehr kommerziellen Erfolg gehabt, wenn er nach dem Release von Baldur’s Gate 3 erschienen wäre und ein paar Marketing-Crossovers gebracht hätte, denn gerade sind ja unzählige neue Leute auf den D&D-Geschmack gekommen. Ich glaube fest, dass ein zweiter Film ein größeres Publikum ins Kino locken könnte – hoffentlich würfeln die Macher ein paar richtig gute Charisma-Proben in den Verhandlungen

Ob dafür dann auch die Regisseure John Francis Daley und Jonathan Goldstein zurückkehren, ist aktuell nicht bekannt. Zumindest Chris Pine wäre für einen Dungeons & Dragons 2 zu haben: Auf die Frage, ob er in einem weiteren Film als Edgin auftreten würde, antwortete der Schauspieler prompt Auf jeden Fall .

Chris Pine wäre für ein neues Ständchen in der Rolle von Edgin allemal zu haben. Bildquelle: Paramount

Kommt noch eine D&D-Serie? 2021 wurde übrigens via The Hollywood Reporter bekannt, dass Derek Kolstad (John Wick, Nobody) an einer Live-Action-Serie im Universum von D&D arbeitet. Doch mittlerweile ist es verdächtig still um das Projekt geworden und ob das immer noch zustande kommt, lässt sich nicht sagen.

Fest steht aber zumindest schon einmal: Mit der D&D-Animationsserie The Legend of Vox Machina geht es offiziell weiter, während auch der Critical-Role-Kampagne The Mighty Nein eine Amazon-Adaption spendiert wird.

Übrigens: Mehr zu Dungeons & Dragons und auch weiteren neuen Fantasy-Filmen könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen!

Habt ihr Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben bereits gesehen? Wenn ja, wie gut hat euch die Rollenspiel-Verfilmung gefallen? Würdet ihr euch über eine Kino-Fortsetzung freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was ist eurer Meinung nach der beste Fantasy-Film, der 2023 herausgekommen ist? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!