Drachenzähmen: Zur Neuverfilmung des Fantasy-Hits mit 99 Prozent positiven Reviews gibt’s jetzt das erste Bild

Ohnezahn darf 2025 nochmal Zähne zeigen - dieses Mal kehrt How to Train Your Dragon als Live-Action-Verfilmung zurück. Bildquelle: Universal Pictures

Drachenzähmen leicht gemacht lässt sich guten Gewissens als eine der besten Fantasy-Reihen überhaupt bezeichnen. Die Animationsfilm-Reihe wird von Kritikern wie auch Zuschauern in höchsten Tönen gelobt, der Erfolg war auch an den Kinokassen nicht zu übersehen.

2019 erschien der bis dato letzte Kinofilm der Reihe, aber schon im kommenden Jahr dürfen sich Fans über die Rückkehr von Hicks und Ohnezahn freuen. Allerdings sieht das neue Drachenzähmen-Abenteuer dabei ganz anders aus, als es Zuschauer bisher gewohnt sein durften.

Drachenzähmen - nur in echt

So bekommt How to Train Your Dragon (wie die Filmreihe im englischen Original heißt) eine Realverfilmung spendiert. Schon am 13. Juni 2025 wird die Geschichte von Hicks und Ohnezahn auf ein Neues erzählt.

Jetzt wurde offiziell das allererste Bild zum neuen Drachenzähmen veröffentlicht, das den jungen Hicks (Mason Thames) in der Arena der Wikinger zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Übrigens ist für die Regie der Live-Action-Verfilmung nicht irgendwer verantwortlich: Dean DeBlois inszenierte bereits alle drei Teile der animierten Trilogie. Zum neuen Hauptdarsteller verrät der Filmemacher gegenüber Empire das Folgende:

Der Einsatz wirkt [in der Realverfilmung] viel höher, wenn du einen fotorealistischen Drachen herumstampfen siehst, der [Hicks] zu töten versucht. [Sein Charakter] repräsentiert all uns Sonderlinge da draußen, von denen es nicht zu wenige gibt. Er bringt eine gewisse Seltsamkeit und Verwundbarkeit mit sich, die er schon bei seinem Vorsprechen an den Tag legte, als er noch 15 Jahre alt war.

Übrigens kehrt ein weiterer Drachenzähmen-Veteran zurück. Gerard Butler (300, Gesetz der Rache) tritt erneut als Wikinger-Häuptling Haudrauf auf. Nico Parker (The Last of Us) ist wiederum als die junge Astrid zu sehen, während Nick Frost (Shaun of the Dead) zum Wikinger Grobian wird.

Die Realverfilmung von Drachenzähmen leicht gemacht startet am 13. Juni 2025 in den Kinos und es bleibt spannend, wie gut sich die Neuverfilmung von Dean DeBlois behaupten wird. Immerhin kann das Original von 2010 auf einen beeindruckenden Kritiker-Durchschnitt von 99 Prozent bei Rotten Tomatoes zurückblicken!

2:29 Drachenzähmen leicht gemacht 3 - Hicks rettet die Drachen im offiziellen Trailer zum Finale der Animationsreihe

Autoplay

Falls ihr jetzt ein klein wenig nostalgisch geworden seid, haben wir für euch an dieser Stelle nochmal den Trailer zum dritten und letzten Teil der animierten Trilogie eingebunden. Wollt ihr die bisher erschienen Drachenzähmen-Filme streamen, werdet ihr momentan im Abo bei Sky und Wow fündig - bei Netflix, Prime Video oder Disney Plus heißt es: Pustekuchen.