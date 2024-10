Kehrt Narnia ins Kino zurück? Die Barbie-Regisseurin will ihr Fantasy-Epos nicht »nur« auf Netflix sehen

Der Herr ganz rechts (Ben Barnes) dürfte euch schon aus der Netflix-Serie Shadow and Bone bekannt sein, wo er den sogenannten Darkling spielt. Bildquelle: Disney

Barbie war für Greta Gerwig ein voller Erfolg. Der Film brachte ihr neun Oscar-Nominierungen ein. Am Ende ging jedoch lediglich die Sängerin Billie Eilish mit einer Auszeichnung für den besten Song nach Hause.

Gerwig tauscht die lebensechten Puppen jetzt für eine Fantasywelt ein, die uns durch einen Wandschrank in die Tiefen des Winters zieht: Es geht nach Narnia! Aktuell befindet sich die Filmemacherin aber noch in einer Diskussion mit Netflix, denn sie pocht auf einen Kinostart des Reboots.

Die neuen Narnia-Filme sollen ins Kino kommen

Der Branchen-Insider Matthew Belloni schreibt auf der Plattform X, dass Greta Gerwig aktuell mit dem Kino-System IMAX in Kontakt stehen soll. Gerwig plant, das Projekt vor dem Netflix-Start in 2.000 Kinos zu veröffentlichen.

Dieses Vorhaben könnte einen strategischen Grund haben: Damit ein Werk bei den Oscars berücksichtigt wird, muss es mindestens eine Woche lang in den Kinos von sechs verschiedenen US-Großstädten laufen.

Ganz zu schweigen davon, dass auf künstlerischer und visueller Ebene Filme auf einer großen Leinwand viel besser zur Geltung kommen. Das bietet sich gerade für eine so umfangreiche und fantasievolle Welt wie Narnia durchaus an.

2:28 Der letzte Teil der Reihe Die Chroniken von Narnia - Die Reise auf der Morgenröte erschien tatsächlich schon vor 14 Jahren.

Demnach hat Gerwig so einiges mit ihrem Fantasy-Epos vor. Ganz nach dem Motto: Wenn schon, dann richtig!

Eine Kino-Veröffentlichung ist für den Streaming-Anbieter jedoch unüblich. In der Vergangenheit brachten es lediglich Filme wie The Irishman und Roma auf die große Leinwand. Aus dem einfachen Grund, dass die Werke bei den Academy Awards berücksichtigt werden sollten. Das Drama-Projekt Roma gewann sogar drei von seinen zehn Nominierungen.

Was ist bis jetzt zum Narnia-Reboot bekannt?

Die Dreharbeiten sollen im Januar 2025 in Neuseeland starten, wo auch schon das Fantasy-Universum Herr der Ringe seine Anfänge fand. Mit einer Veröffentlichung ist dann frühestens Ende 2026 zu rechnen. Es wurde sogar schon ein zweiter Teil bestätigt, für den auch Greta Gerwig im Regiestuhl sitzt.

Zu der Besetzung ist noch nichts bekannt. Zuletzt kursierte das Gerücht, dass die Schauspielerin Saoirse Ronan (In meinem Himmel, Little Women) von Gerwig verpflichtet wurde. Sie dementierte die Vermutungen (vorerst) scherzend.

Das Reboot wird genau wie die Originalfilme auf der gleichnamigen Buchreihe von C. S. Lewis basieren. Die sieben Romane erzählen von den Abenteuern verschiedener Kinder in der magischen Welt von Narnia.

Der Schauspieler William Moseley, der in der ursprünglichen Trilogie Peter Pevensie verkörperte, äußerte sich zu den Plänen von Gerwig durchaus positiv. In dem oben verlinkten Artikel könnt ihr nachlesen, was der Fan-Liebling sagt.

Ob die Barbie-Regisseurin letztendlich ihren Willen bekommt und ihr Werk bald in den Kinos bestaunen kann, wird sich noch zeigen.