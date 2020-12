Dragon Age 4: Neuer Teaser liefert Infohappen zu Story und Setting

Auf den Game Awards 2020 gab es zwar immer noch kein Gameplay zu Dragon Age 4, dafür aber einen neuen Teaser, der etwas mehr auf die Geschichte eingeht. Dabei wird nicht nur der neue Held vorgestellt, sondern auch gezeigt, in welche Gefilde es uns mit dem nächsten Teil verschlagen wird.

Was zeigt der Trailer zu Dragon Age 4?

Ein neuer Held: Im Video erzählt Varric Tethras, wie er bereits gegen Tyrannen und Möchtegern-Götter kämpfte. Doch im Gefecht gegen den Dread Wolf ist es Zeit für einen neuen und unscheinbaren Helden, der nicht einer uralten Prophezeiung entstammt. Der Hauptcharakter von Dragon Age 4 dürfte somit ein komplett Unbekannter werden.

Alte Bekannte: Auch Solas, der euch in Dragon Age: Inquisition begleitet hat, zeigt sein Gesicht kurz am Ende des Trailers. Dass ihr ihn wiedersehen werdet, war bereits seit längeren bekannt. Das neue Video zeigt jedoch erstmalig, wie er in Dragon Age 4 auftreten wird.

Es geht nach Tevinter: Zudem zeigt der Trailer Szenen der Gebiete, die wir voraussichtlich bereisen werden. Dadurch wird bestätigt, dass es in das von Magiern geführte Imperium von Tevinter gehen wird. Erste Andeutungen darauf gab es bereits in der Endsequenz des dritten Teils, jetzt ist es quasi bestätigt.

Was wissen wir sonst zu Dragon Age 4?

Seit der Veröffentlichung des ersten Teasers kamen einige Informationen zu Dragon Age 4 ans Licht. Konzeptzeichnungen, offizielle Kurzgeschichten und mysteriöse Trailer verrieten bereits zuvor einiges über das Setting des kommenden Rollenspiels.

Wann kommt es raus? Nach wie vor gibt es immer noch keinen Veröffentlichungstermin zu Dragon Age 4. Auch einen etwaigen Untertitel gab der Entwickler noch nicht bekannt. Der erste Teaser aus dem Jahr 2018 deutete allerdings an, dass dieser »The Dread Wolf Rises« lauten könnt.