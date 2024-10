Die Gefährten in Dragon Age: The Veilguard sind im Kampf unsterblich und Bioware verrät uns den Grund dafür

Da schaut der Nekromant Emmrich fast schon enttäuscht - er kann in Dragon Age: The Veilguard also keine Untoten aus seinen Kollegen machen.

Bioware schlägt mit dem vierten Dragon Age in vielerlei Hinsicht neue Richtungen ein, besonders beim Kampfsystem finden sich aber einige Unterschiede. So wird es in The Veilguard keine Taktik-Sicht mehr geben und wir schlagen uns mit einem Begleiter weniger durch Dämonenhorden.

Jetzt wissen wir sicher, dass eine weitere taktische Komponente wegfällt: Wir müssen unsere Gefährten im Kampf nicht mehr heilen oder beschützen.

4:24 Dragon Age: The Veilguard - Im neuen Gameplay treten die Helden gegen einen fiesen Drachen an

Nach veröffentlichten Gameplay-Szenen wie dem obigen Video und unserer eigenen Anspiel-Session haben wir es bereits vermutet, jetzt wissen wir es sicher: Keiner eurer Gefährten kann im Kampf ins Gras beißen, ihr werdet quasi von unsterblichen Wesen unterstützt. Nur der Tod der Hauptfigur lässt euch den Game-Over-Screen sehen. Wir haben exklusive Infos, wieso sich Bioware für diesen Weg entschieden hat.