Dragon Ball FighterZ - Fused Zamasu und Vegito (SSGSS) jetzt spielbar

Zeitplan gerade noch eingehalten: Arc System Works und Namcai Bando kündigten an die nächsten zwei Charaktere für Dragon Ball FighterZ noch im Mai zu veröffentlichen. Am 31. Mai lösten sie ihr Versprechen ein und Fused Zamasu und Vegito (SSGSS) sind jetzt im Spiel.

Beide Charaktere stammen aus Dragon Ball Super, dem neuesten Ableger der Anime- und Manga-Reihe. Fused Zamasu ist die Kombination aus dem Supreme-Kai-Anwärter Zamasu und Goku Black, der die Menschheit vernichten will. Vegito hingegen ist die bereits aus Dragon Ball Z bekannte Fusion von Son Goku und Vegeta in seiner Super-Saiyajin-Gott-Super-Saiyajin-Form. In der Serie wird diese Form übrigens einfach nur »Blau« genannt.

Wie auch schon bei Bardock und Broly gibt es wieder eine Reihe neuer Dramatischer Finisher. Unter anderem Vegito gegen Zamasu und Trunks gegen Zamasu. Die nächsten zwei DLC-Charaktere sollten die Basis Form von Son Goku und Vegeta werden.

