Dragon's Dogma 2: Das Fantasy-Rollenspiel zeigt endlich echtes Gameplay

Arisen arise! Dragon's Dogma 2 zeigt erstes Gameplay und es ist offiziell: Der Titel kommt auch für PC.

Das früher einmal für Jahre konsolenexklusive Fantasy-Rollenspiel Dragon's Dogma bekommt einen Nachfolger und der weiß ein Feuerwerk an Effekten zu zünden.

In einem ersten Trailer sind eine ganze Reihe straff zusammengeschnittener Spielszenen zu sehen, die einen ersten Eindruck von Dragon's Dogma 2 liefern. Und: Der Titel wird laut Logos am Ende des Videos auch auf Steam erscheinen - die Frage ist nur, wann.

Es gibt bisher weder für die Konsolen, noch für den PC einen öffentlich anvisierten Zeitraum, geschweige denn ein konkretes Datum. Wir können also nur hoffen, dass der Titel alsbald oder im besten Falle zeitgleich mit dem Release auf Konsole auch im Steam-Shop landet. Aktuell hat der Titel noch keine Seite auf Valve's Plattform.

1:39 Dragons Dogma 2: Brachiale Rückkehr des Arisen mit Bogen, Schwert, Magie und Monstern

Der Vorgänger erschien einst erst Jahre später für den PC, nachdem er 2012 auf Sonys Playstation und der Microsoft-Konsole sein Debüt gegeben hatte. Und auf Steam wurde der Titel gefeiert: Heute steht er mit rund 25.000 Rezensionen bei fast 90 Prozent positiv.

Dragon's Dogma 2: Worum gehts?

In Dragon's Dogma 2 übernimmt ihr erneut die Rolle eines männlichen oder weiblichen Arisen, dem sein Herz von einem Drachen gestohlen wird. Auf dem Weg, euer noch pochendes Organ zurückzuholen, mausert ihr euch zum legendären Helden und erlebt allerlei Abenteuer

Die Grundprämisse des ersten Teils bleibt scheinbar unverändert, doch im Trailer ist bereits das nochmal wuchtigere Kampfgeschehen zu beobachten. Erneut gehört hierbei natürlich das Erklettern von Ungetümen zum Kriegshandwerk, um verwundbare Punkte des Feindes zu erreichen.

Obendrein ist die Magie Star der Spielszenen. Denn erneut ruft ihr nicht nur Meteore vom Himmel oder schleudert Gegner mit Wellen aus purer Energie durch die Gegend. An einer Stelle deutet der Trailer nämlich an, dass ihr die offene Welt manipulieren könnt, um zum Beispiel durch eine heraufbeschworene Brücke einen Abgrund zu überbrücken.

Aber vor allem eines betonen die Bewegtszenen mehr als deutlich: Die Stars des zweiten Teils werden einmal wieder die teils berg-großen Gegner sein: Egal ob Greifen, Zyklopen oder Drachen, es wird einiges an magischem Getier geben, das euch nach dem Leben - oder zumindest nach eurem Herzen trachtet.

Und? Wie findet ihr die ersten Szenen an Gameplay aus Dragon's Dogma 2? Gefallen euch, Grafik, Gameplay und Atmosphäre anhand dieses ersten Einblickes? Oder hättet ihr euch etwas anderes erwartet? Habt ihr noch Details entdeckt, die euer - hoffentlich in eurem Körper pulsierende - Herz haben höher schlagen lassen? Oder lässt euch die Serie aufgrund ihres doch besonderen Flairs ohnehin kalt? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!