»Eine meiner schmerzhaftesten Entscheidungen«: Aus Dune 2 wurden zwei Figuren geschnitten, deren Szenen wir nie sehen werden

3:01 Der offizielle Trailer zu Dune: Part Two

Tim Blake Nelson und Stephen McKinley Henderson waren als Schauspieler beim Dreh von Dune 2 beteiligt - und das sogar in nicht unwichtigen Rollen. Doch im finalen Film fehlt von ihnen jede Spur, denn Regisseur Denis Villeneuve hat beide Figuren komplett rausgeschnitten.

Nicht nur das: Ihre Szenen werden wir niemals zu Gesicht bekommen, denn Denis Villeneuve veröffentlicht Deleted Scenes zu seinen Filmen schlichtweg nicht. Der Sci-Fi-Regisseur bezeichnet das als eine der schmerzhaftesten Entscheidungen , die er jemals treffen musste.

Um welche Figuren von Dune 2 geht es genau?

Stephen McKinley Henderson war bereits im ersten Dune von 2021 zu sehen. Der Schauspieler trat in der Rolle von Thufir Hawat als Mentat (eine Art menschlicher Computer) von Haus Atreides auf.

Für Dune 2 sollte er eigentlich zurückkehren und drehte unter anderem Szenen mit Austin Butler als Feyd-Rautha Harkonnen, die McKinley als unglaublich spaßig bezeichnete. Schon im August verriet Henderson im Purdue University Podcast, dass der gemeinsame Dreh mit Butler für Dune 2 eins seiner persönlichen Highlights der Produktion war.

Die Entscheidung, Thufir Hawat aus Dune 2 herauszunehmen, begründet Denis Villeneuve damit, dass sich die Geschichte mehr den Bene Gesserit und weniger den Mentats widmet.

Stephen McKinley Henderson als Thufir Hawat im ersten Dune von 2021. Bildquelle: Warner Bros.

Wen Tim Blake Nelson gespielt hat, ist aktuell nicht bekannt. Es wird jedoch darüber spekuliert, dass er als Graf Hasimir Fenring hätte auftreten sollen - in den Romanen ein Attentäter und Berater von Imperator Shaddam IV. (Christopher Walken) und der Eheman von Lady Margot Fenring (Léa Seydoux).

Im Interview mit MovieWeb ließ Nelson durchblicken, dass ihm Villeneues Entscheidung, seine Rolle herauszuschneiden, das Herz gebrochen hat. Trotzdem gibt es kein böses Blut zwischen ihm und dem Regisseur und der Schauspieler freut sich darauf, irgendwann erneut mit Villeneuve zusammenzuarbeiten.

Es ist sehr gut möglich, dass Tim Blake Nelson zum Beispiel für Dune 3 zurückkehrt, sollte er tatsächlich Hasimir Fenring gespielt haben - der Charakter tritt auch in der direkten Romanvorlage von Frank Herbert Dune: Messiah auf. Sowohl Stephen McKinley Henderson als auch Tim Blake Nelson werden zumindest in den Credits von Dune: Part Two aufgeführt.

Tim Blake Nelson in The Ballad of Buster Scruggs der Coen-Brüder. Bildquelle: Netflix

Ihre Szenen werden wir niemals sehen

Falls ihr euch wundert, ob die Deleted Scenes mit besagten Schauspielern jemals veröffentlicht werden, müssen wir euch enttäuschen. Im Interview mit Collider macht Denis Villeneuve unmissverständlich klar, dass wir das Material niemals zu Gesicht bekommen:

Ich glaube fest daran: Wenn es nicht im Film landet, dann ist es tot. Manchmal nehme ich Aufnahmen heraus und denke mir dabei Ich kann nicht glauben, dass ich das rausschneide . Ich fühle mich wie ein Samurai, der in seinen eigenen Eingeweiden herum schneidet. Es tut eh, aber ich kann nicht zurückrudern und Frankensteins Monster erschaffen, indem ich etwas wiederbelebe, dass ich getötet habe. Es ist zu schmerzhaft. Wenn es tot ist, dann ist es tot und das hat dann auch einen Grund. [...] Das ist mein Job, es geht um den [finalen] Film. Ich bin ziemlich radikal, wenn ich einen Film schneide. Ich denke dabei nicht über mein Ego nach, ich denke nur über den Film nach.

Mehr zu Dune 2 und was wir schon jetzt über Dune 3 wissen, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Habt ihr Dune 2 bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Film gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen oder teilt es uns in der dedizierten Umfrage zum neuen Sci-Fi-Film mit! Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Dune 3 und würdet ihr euch darüber freuen, sollte das Sequel tatsächlich zustande kommen? Wir sind auf eure Meinung gespannt!