Spider-Man: Beyond the Spider-Verse kommt niemals 2024 heraus - meint ein Sony-Insider

Mehrere Künstler, die an Spider-Man: Across the Spider-Verse mitgewirkt haben, teilen nicht ganz so prickelnde Insider-Infos zur Produktion des Animationsfilms.Bildquelle: Sony/Marvel

Eigentlich soll schon am 29. März 2024 der nächste Spider-Man-Film um Miles Morales und Gwen Stacy in den Kinos starten. Doch einem Bericht von Vulture (dem Magazin, nicht dem Schurken) zufolge müssen sich Fans möglicherweise auf eine Release-Verschiebung von Beyond the Spider-Verse einstellen.

Seid an dieser Stelle schon einmal gewarnt: Offiziell bestätigt ist dies zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Vulture hat sich im Zuge des Berichts mit vier anonymen und erfahrenen Künstlern unterhalten, die unter anderem an großen Animationsprojekten von Filmstudios oder Streamern mitgewirkt haben.

Der Spinnensinn klingelt

Der Bericht dreht sich primär um die bedenklichen Arbeitsumstände und die hohe Belastung, denen Mitarbeiter bei Spider-Man: Across the Spider-Verse ausgesetzt waren. Im Zuge der Entwicklung des Animationsfilms sollen laut Vulture aufgrund des Drucks über 100 Mitarbeiter von der Sony-Produktion geflohen sein.

Bezüglich des geplanten dritten Teils der Spider-Verse-Reihe beziehungsweise dessen Kinostart zeigt sich der Künstler Stephen entsprechend wenig optimistisch:

[Sony] hat kommuniziert, dass Beyond the Spider-Verse im März des nächsten Jahres erscheint. Ich habe mitbekommen, dass Leute sagen: Oh, die haben dann wahrscheinlich an [Across the Spider-Verse und Beyond the Spider-Verse] parallel gearbeitet. Keine Chance, dass [der dritte Teil] zu diesem Termin rauskommt. Ja, es gibt einen gewissen Fortschritt bei der Pre-Production. Aber was das angeht, ist der einzige Fortschritt, der gemacht wurde, der, bevor [Across the Spider-Verse] auf zwei Teile aufgeteilt wurde. Jeder war komplett auf Across the Spider-Verse fokussiert und selbst da haben wir gerade so die Ziellinie erreicht.

Kommt der Erfolg zu einem hohen Preis?

Mit 140 Minuten ist Across the Spider-Verse der längste Animationsfilm, der jemals von einem amerikanischen Filmstudio produziert wurde. Und das hat auch ein bisschen gedauert: Insgesamt vier Jahre wurde an dem Superhelden-Film gearbeitet, was sich zumindest unter Kritikern, sowie Fans, aber auch an den Kinokassen ausgezahlt hat.

Bei Metacritic kommt Across the Spider-Verse auf eine Durchschnittswertung von 86 Punkten, bei RottenTomatoes sind es sogar 96. Zuschauer zeigen sich mit 84 beziehungsweise 95 Prozent an durchschnittlichen Wertungen ähnlich euphorisch. An seinem Startwochenende spielte Across the Spider-Verse alleine in den USA stolze 120,6 Millionen Dollar ein.

Ob es um den Kinostart von Beyond the Spider-Verse tatsächlich so schlecht steht, wird sich erst mit der Zeit zeigen. Aktuell wird für den dritten Kinofilm um Miles Morales, Gwen Stacy und Co. der 29. März 2024 angepeilt. Wir wissen spätestens dann mehr, sobald Sony ein offizielles Update zur Produktion gibt.

Was haltet ihr von der angeblichen Meldung um die Produktionsschwierigkeiten von Across the Spider-Verse und einer potenziellen Release-Verschiebung von Beyond the Spider-Verse? Wie gut hat euch der zweite Kinofilm um Shameik Moore als Miles Morales gefallen? Was würdet ihr euch für den dritten Teil wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!