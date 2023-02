Es kommen neue Herr der Ringe-Filme und vielleicht ist sogar Peter Jackson involviert

Ein Grund zur Freude? Nach Der Herr der Ringe und Der Hobbit kehrt J.R.R. Tolkiens Mittelerde-Saga tatsächlich zurück auf die große Leinwand: Gleich mehrere Kinofilme sind basierend auf einem Deal zwischen der Produktionsfirma Warner und der schwedischen Embracer Group geplant - wie TheHollywoodReporter berichtet.

Zurück ins Dritte Mittelalter

Auch wenn es aktuell so gut wie keine offiziellen Infos zu einem möglichen Release-Termin oder der Story gibt, lassen sich ein paar Details zumindest erschließen. So werden die neuen Kinofilme definitiv nichts mit der Amazon-Serie Die Ringe der Macht zu tun haben. Beide Projekte entstehen bei komplett unterschiedlichen Produktionsfirmen und sind sogar vertraglich voneinander abgegrenzt.

Soll heißen: Überschneidungen gibt es nicht und während sich Die Ringe der Macht im Zweiten Mittelalter des Tolkien-Universums abspielen, kehren die Filme ins Dritte Mittelalter zurück.

Das wurde bereits in den Peter Jackson-Filmen Die Gefährten, Die Zwei Türme und Die Rückkehr des Königs beleuchtet. Es ist also nicht auszuschließen, dass die neuen Kino-Abenteuer altbekannte Figuren wie beispielsweise Frodo oder Aragorn zurückbringen.

Übrigens: Unsere Story-Prognose zu Staffel 2 von Die Ringe der Macht findet ihr hier:

Vielleicht wieder mit Peter Jackson?

Apropos Peter Jackson: Möglicherweise ist sogar der Regisseur der beliebten Herr der Ringe-Trilogie und der nicht ganz so beliebten Hobbit-Trilogie involviert. Wie Deadline berichtet, gibt es aktuell Gespräche zwischen Peter Jackson und auch den Drehbuchautorinnen Fran Walsh und Philippa Boyens, die theoretisch eine aktive Zusammenarbeit nach sich ziehen könnten. Abwarten.

Viele offene Fragen

Wie bereits erwähnt, bleiben aktuell sonst viele weitere Fragen unbeantwortet. Wir wissen beispielsweise nicht, wie viele neue Herr der Ringe-Filme geplant sind, wann die erscheinen sollen und wer vor sowie hinter der Kamera involviert ist. Ebenso gibt es keine Details zur Handlung. Fans müssen sich diesbezüglich also erstmal in Geduld üben.

Was sonst bei Herr der Ringe passiert

Aktuell arbeitet Amazon an Staffel 2 der TV-Serie Die Ringe der Macht. Ebenso befindet sich ein Animationsfilm im Herr der Ringe-Universum mit dem Titel The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim in Entwicklung. Der soll am 11. April 2024 erscheinen.

Außerdem sollen in den kommenden Jahren insgesamt fünf verschiedene Herr der Ringe-Spiele erscheinen. Einen Überblick bekommt ihr in dem folgenden Artikel:

Was haltet ihr von der Ankündigung, dass gleich mehrere Herr der Ringe-Filme in die Kinos kommen sollen? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die geplanten Leinwand-Abenteuer? Und würdet ihr euch über die Rückkehr von Peter Jackson freuen - oder könntet ihr darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!