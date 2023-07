Schlechte Nachrichten für Dune-Fans: Der Kinostart von Dune 2 könnte sich verspäten

Dune: Part 2 kommt vielleicht gar nicht mehr dieses Jahr in die Kinos. Eine Release-Verschiebung ist nicht ausgeschlossen. Bildquelle: Warner Bros. Entertainment

Eigentlich soll Dune 2 am 2. November 2023 in den Kinos starten. Die große SciFi-Fortsetzung von Regisseur Denis Villeneuve zählt zweifelsohne zu den meist erwarteten Filmen diesen Jahres. Doch offenbar befindet sich der Release-Termin in Gefahr.

Haben wir Pech, könnte Dune 2 bis 2024 auf sich warten lassen. Das berichtet zumindest die für gewöhnlich sehr gut informierte Website Variety. Auf welchen neuen Starttermin der Film damit landen könnte, wissen wir allerdings nicht.

Warum Dune 2 nicht mehr 2023 kommen könnte

Der Grund für die eine potentielle Verschiebung sei der große Autorenstreik in Hollywood, dem sich mittlerweile auch die Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA und damit circa 160.000 Darsteller angeschlossen haben - wir berichteten bereits darüber.

Sollte sich Dune 2 tatsächlich verspäten, würde das für die Filmstudios definitiv Vorteile nach sich ziehen: Aufgrund des Streiks dürfen teilnehmende Darsteller keine Werbung für ihre Produktionen machen und zum Beispiel Interviews geben. Ein großer und wichtiger Teil der Promo-Maschine fällt dadurch weg.

Gerade bei einem Film wie Dune 2, bei dem große Namen wie Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Stellan Skarsgard oder Lea Seydoux mitwirken, ist dieser Umstand nicht zu unterschätzen.

Außerdem würde man den für gewöhnlich sehr stark umkämpften Release-Zeitraum der Weihnachtsfeiertage etwas entzerren - Aquaman 2 ist zum Beispiel noch für den 20. November eingeplant, aber womöglich ebenfalls von einer Verschiebung betroffen. Natürlich ist das Ende eines Jahres für Filmstudios besonders lukrativ und wichtig, wahrscheinlich möchte man aber zu große Gewinneinbußen durch den anhaltenden Streik vermeiden.

Den Trailer zu Dune: Part Two könnt ihr euch wie folgt ansehen:

3:01 Dune 2: Der neue Trailer verspricht eine epische Geschichte von Rache und Krieg

Offiziell bestätigt ist dies zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht! Die Studios hinter Dune: Part Two Legendary Entertainment und Warner Bros. haben sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu den Spekulationen geäußert.

Sollte sich Dune 2 tatsächlich verspäten, lassen wir es euch natürlich wissen.

Könntet ihr eine Release-Verschiebung von Dune: Part Two verschmerzen? Oder würde euch ein späterer Kinostart das Herz brechen? Wie gut hat euch der erste Teil von Denis Villeneuve gefallen? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Fortsetzung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!