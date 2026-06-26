Die Welt von Dungeons + Dragons ist gigantisch, mit einer neuen Enzyklopädie sollt ihr aber problemlos mithalten können

Die riesige Welt von DnD erhält eine riesige Enzyklopädie. Bildquelle: DK (links); Wizards of the Coast/Ultra Pro (Hintergrund).

Die Welt von Dungeons & Dragons ist nicht nur gigantisch, sie ist beinahe grenzenlos und wird seit Jahrzehnten offiziell und inoffiziell immer mehr erweitert. Da kann es ganz schön knifflig werden, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Zumindest für die offizielle Welt des Rollenspiel-Klassikers gibt es jetzt Abhilfe, auch abseits stundenlanger YouTube-Videos.

Der DK Verlag hat für Oktober 2026 eine umfangreiche DnD-Enzyklopädie angekündigt, in der ihr alle wichtigen Infos finden sollt. Deutsche Fans erwartet obendrein eine gute und eine schlechte Nachricht.



Von Forgotten Realms bis Dragonlace

Name : Dungeons & Dragons Encyclopedia

: Dungeons & Dragons Encyclopedia ISBN-13 : 978-0241785133

: 978-0241785133 Sprache : Englisch

: Englisch Seitenanzahl : 320 Seiten

: 320 Seiten Preis : 60 Euro

: 60 Euro Veröffentlichung: 20. Oktober 2026

Inhalt: Die Enzyklopädie enthält die wichtigsten Infos zu den Monstern, Helden, Schurken, Orten, Items und Legenden der relevantesten Settings des Pen-and-Papers. Mit dabei sind beispielsweise Dragonlace, Ravenloft, Spelljammer und der Fanliebling Forgotten Realms.

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Für wen lohnt sich die Enzyklopädie? Das Buch lohnt sich vor allem für Sammler und Fans, die tiefer in Dungeons & Dragons eintauchen wollen und Interesse daran haben, möglichst viel über die Welt zu lernen. Wer nur die nötigen Infos braucht, um in der aktuellen DnD-Runde zu verstehen, was eigentlich gerade passiert, ist mit gezielten Suchen im Internet wohl besser beraten.

Eine schlechte Nachricht: Vorerst erscheint die Enzyklopädie ausschließlich auf Englisch. Ob eine deutschsprachige Version folgt, ist noch nicht bekannt. Der DK Verlag vertreibt allerdings auch bei uns Sachbücher, es ist also denkbar.

Eine gute Nachricht: Da die Enzyklopädie keinen Release in Deutschland hat, ist der Titel auch nicht von der Buchpreisbindung betroffen.

Bei einem Verkaufspreis von 60 Euro macht das einen gewaltigen Unterschied. Im Internet findet ihr jetzt schon Angebote von weniger als 45 Euro. Das entspricht einem Rabatt von mindestens 25 Prozent. Inwieweit es nach der Veröffentlichung noch günstigere Preise geben wird, bleibt abzuwarten.