Dungeons & Dragons packt über 500 Kreaturen ins nagelneue Monsterhandbuch

Ein D&D-Handbuch ohne Drachen? Undenkbar! Hier begrüßt euch gleich ein roter Drache mit seinem Feueratem.

Die Straßen zum Helden-Olymp sind gepflastert mit einigen der garstigen Monstern, die ihr euch vorstellen könnt! Wer sich in einem Rollenspiel, und insbesondere in Dungeons & Dragons, einen Namen machen will, der braucht entsprechend würdige Gegner. Ebendarum gehört zur Dreifaltigkeit der Regelbücher bei D&D neben dem Spieler, und DM-Handbuch stets auch das große Monsterhandbuch.

Seit 2024 wird die aktuelle Edition von Dungeons & Dragons neu aufgelegt und alle Regelwerke damit grundlegend überarbeitet. Nachdem die englischen Versionen der ersten beiden Handbücher schon 2024 erschienen sind, soll 2025 das neue Monsterhandbuch folgen und liefert abermals Hunderte krabbelnde, kriechende, schleimende, fliegende und natürlich feuerspeiende Schrecken.

Der D&D-Verlag hat in einer Präsentation hinter verschlossenen Türen jetzt gezeigt, wie das neue Monsterhandbuch die Spielleitungen dieser Welt an die Hand nehmen will und welche völlig neuen Feinde darin enthalten sind. Insgesamt warten hier ganze 500 Monstrositäten auf euch.

Wir fassen die wichtigsten Infos zum neuen Handbuch zusammen.

Das steckt im neuen Monsterhandbuch

Traditionell besteht die Aufgabe eines Monsterhandbuches nicht nur darin, Spielerinnen und Spielern eine lange Liste an möglichen Gegnern vorzulegen, mitsamt haufenweise Eigenschaften, Skills und besonderen Fähigkeiten.

Auch auf das neue Cover des Monsterhandbuchs schafft es wieder der ikonische Betrachter.

Das Monsterhandbuch soll einer Spielleitung dabei helfen, diese Monster auch in ihren Abenteuern sinnvoll einzubringen. Zu diesem Zweck ist das neue Monsterhandbuch folgendermaßen aufgebaut: